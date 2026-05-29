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DFB-Pokal 2026/27 live: Auslosung der 1. Runde im Free-TV, Joyn-Stream und Liveticker
Aktualisiert:von ran.de
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FC Bayern im DFB-Pokal-Finale: "Deutscher Fußball hat fettes Problem"
Videoclip • 01:14 Min
Nach dem Pokal ist vor dem Pokal! Kurz nachdem der FC Bayern sich über den Triumph in Berlin gefreut hat, steht bereits die Auslosung der 1. Runde 2026/27 an. ran hat alle Infos zusammengefasst.
Am 23. Mai 2026 krönte sich der FC Bayern mit einem 3:0-Sieg im Berliner Olympiastadion gegen den VfB Stuttgart zum Pokalsieger der Saison 2025/26.
Zwei Wochen später steht bereits die Auslosung für die 1. Runde in der kommenden Saison auf dem Programm.
Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund gibt es die Auslosung der 64 Mannschaften, die sich für den DFB-Pokal qualifizieren konnten.
ran hat alle Informationen zur Auslosung zusammengefasst.
DFB-Pokal 2026/27: Wann ist die Auslosung der 1. Runde?
Die 1. Runde des DFB-Pokals wird am Samstag, dem 6. Juni 2026, um 18:00 Uhr im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ausgelost.
DFB-Pokal 2026/27: Wird die Auslosung der 1. Runde im Free-TV und Livestream übertragen?
Ja, die Ziehung wird im Free-TV von der ARD in der Sportschau übertragen. Die Übertragung startet um 18:00 Uhr.
Zudem kann die Ziehung auch kostenlos im Livestream auf Joyn verfolgt werden.
DFB-Pokal 2026/27: Gibt es zur Auslosung der 1. Runde einen Liveticker?
Ja. Die Auslosung wird live in diesem Artikel getickert.
DFB-Pokal 2026/27: Welche Teams sind in der 1. Runde mit dabei?
Insgesamt konnten sich 64 Teams für die 1. Runde des DFB-Pokals der Saison 2026/27 qualifizieren. Bei der Auslosung am 6. Juni wird es zwei Lostöpfe geben.
Im "Profi"-Topf sind die 18 Bundesliga-Klubs vertreten sowie die 14 bestplatzierten Zweitligisten der Vorsaison. Im "Amateur"-Topf befinden sich die Zweitligisten auf den Plätzen 15 bis 18, die vier Drittliga-Vertreter sowie alle weiteren 24 Teams, die sich über die jeweiligen Landesverbände für den DFB-Pokal qualifizieren konnten.
Die Lostöpfe der 1. Runde im DFB-Pokal:
Profitopf
FC Bayern München (Bundesliga)
Borussia Dortmund (Bundesliga)
RB Leipzig (Bundesliga)
VfB Stuttgart (Bundesliga)
TSG Hoffenheim (Bundesliga)
Bayer 04 Leverkusen (Bundesliga)
SC Freiburg (Bundesliga)
Eintracht Frankfurt (Bundesliga)
FC Augsburg (Bundesliga)
1. FSV Mainz 05 (Bundesliga)
1. FC Union Berlin (Bundesliga)
Borussia Mönchengladbach (Bundesliga)
Hamburger SV (Bundesliga)
1. FC Köln (Bundesliga)
SV Werder Bremen (Bundesliga)
VfL Wolfsburg (Bundesliga)
1. FC Heidenheim (Bundesliga)
FC St. Pauli (Bundesliga)
SV Elversberg (2. Bundesliga)
SC Paderborn (2. Bundesliga)
Hannover 96 (2. Bundesliga)
SV Darmstadt 98 (2. Bundesliga)
1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga)
Hertha BSC (2. Bundesliga)
1. FC Nürnberg (2. Bundesliga)
VfL Bochum (2. Bundesliga)
Karlsruher SC (2. Bundesliga)
Dynamo Dresden (2. Bundesliga)
Holstein Kiel (2. Bundesliga)
Arminia Bielefeld (2. Bundesliga)
1. FC Magdeburg (2. Bundesliga)
Amateurtopf
Eintracht Braunschweig (2. Bundesliga)
SpVgg Greuther Fürth (2. Bundesliga)
Fortuna Düsseldorf (2. Bundesliga)
Preußen Münster (2. Bundesliga)
VfL Osnabrück (3. Liga)
FC Energie Cottbus (3. Liga)
Rot-Weiss Essen (3. Liga)
MSV Duisburg (3. Liga)
Waldhof Mannheim (Sieger Landespokal Baden)
Würzburger Kickers (Vizemeister Regionalliga Bayern)
1860 München (2. Platz Landespokal Bayern)
VSG Altglienicke (Sieger Landespokal Berlin)
VfB Krieschow (Sieger Landespokal Brandenburg)
SV Hemelingen (Sieger Landespokal Bremen)
Hamburg Eimsbütteler Ballspiel Club (Sieger Landespokal Hamburg)
SV Wehen Wiesbaden (Sieger Landespokal Hessen)
Hansa Rostock (Sieger Landespokal Mecklenburg-Vorpommern)
Viktoria Köln (Sieger Landespokal Mittelrhein)
SC St. Tönis (2. Platz Landespokal Niederrhein)
Lüneburger SK Hansa (Sieger Landespokal Niedersachsen - Amateur-Wettbewerb)
SSV Jeddeloh 2 (Sieger Landespokal Niedersachsen - 3. Liga/Regionalliga)
Eintracht Trier (Sieger Landespokal Rheinland)
1. FC Saarbrücken (Sieger Landespokal Saarland)
Erzgebirge Aue (Sieger Landespokal Sachsen)
Hallescher FC (Sieger Landespokal Sachsen-Anhalt)
1. FC Phönix Lübeck (Sieger Landespokal Schleswig-Holstein)
Bahlinger SC (Sieger Landespokal Südbaden)
TSV Schott Mainz (Sieger Landespokal Südwest)
Carl Zeiss Jena (Sieger Landespokal Thüringen)
SC Verl (Sieger Landespokal Westfalen)
SG Sonnenhof Großaspach (Sieger Landespokal Württemberg)
Meister Oberliga Westfalen (SV Westfalia Rhynern ODER SG Wattenscheid 09)
DFB-Pokal 2026/27: Wann werden die Spiele der 1. Runde ausgetragen?
Die 1. DFB-Pokal-Runde ist vom 21. bis 24. August terminiert. Titelverteidiger FC Bayern München und Borussia Dortmund bestreiten ihre Auftakt-Partien im DFB-Pokal allerdings erst am 1. und 2. September 2026, da beide Teams am 22. August 2026 im Franz-Beckenbauer-Supercup aufeinandertreffen.
DFB-Pokal 2026/27: Wann werden die weiteren Runden ausgetragen?
2. Hauptrunde: 27. und 28. Oktober 2026
Achtelfinale: 1. und 2. Dezember 2026
Viertelfinale: 2. und 3. sowie 9. und 10. Februar 2027
Halbfinale: 20. und 21. April 2027
Finale in Berlin: 29. Mai 2027
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