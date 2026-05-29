DFB-Pokal 2026/27 live: Auslosung der 1. Runde im Free-TV, Joyn-Stream und Liveticker

ran Fußball FC Bayern im DFB-Pokal-Finale: "Deutscher Fußball hat fettes Problem" Videoclip • 01:14 Min Link kopieren Teilen

Nach dem Pokal ist vor dem Pokal! Kurz nachdem der FC Bayern sich über den Triumph in Berlin gefreut hat, steht bereits die Auslosung der 1. Runde 2026/27 an. ran hat alle Infos zusammengefasst.

Am 23. Mai 2026 krönte sich der FC Bayern mit einem 3:0-Sieg im Berliner Olympiastadion gegen den VfB Stuttgart zum Pokalsieger der Saison 2025/26. DFB-Pokal: Die Auslosung der 1. Runde am 6. Juni ab 18:00 LIVE im Joyn-Stream Zwei Wochen später steht bereits die Auslosung für die 1. Runde in der kommenden Saison auf dem Programm. Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund gibt es die Auslosung der 64 Mannschaften, die sich für den DFB-Pokal qualifizieren konnten. ran hat alle Informationen zur Auslosung zusammengefasst.

DFB-Pokal 2026/27: Wann ist die Auslosung der 1. Runde? Die 1. Runde des DFB-Pokals wird am Samstag, dem 6. Juni 2026, um 18:00 Uhr im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ausgelost.

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DFB-Pokal 2026/27: Wird die Auslosung der 1. Runde im Free-TV und Livestream übertragen? Ja, die Ziehung wird im Free-TV von der ARD in der Sportschau übertragen. Die Übertragung startet um 18:00 Uhr. Zudem kann die Ziehung auch kostenlos im Livestream auf Joyn verfolgt werden.

DFB-Pokal 2026/27: Gibt es zur Auslosung der 1. Runde einen Liveticker? Ja. Die Auslosung wird live in diesem Artikel getickert.

DFB-Pokal 2026/27: Wann werden die Spiele der 1. Runde ausgetragen? Die 1. DFB-Pokal-Runde ist vom 21. bis 24. August terminiert. Titelverteidiger FC Bayern München und Borussia Dortmund bestreiten ihre Auftakt-Partien im DFB-Pokal allerdings erst am 1. und 2. September 2026, da beide Teams am 22. August 2026 im Franz-Beckenbauer-Supercup aufeinandertreffen.

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