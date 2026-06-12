La Liga
Fußball - Transfer-Schickane geht weiter: Real Madrid schnappt Barca wohl Bernardo Silva weg
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball
Das sagt Nico Schlotterbeck zu Mourinhos Real-Werben
Videoclip • 02:16 Min
Der FC Barcelona muss wohl eine überraschende Transferpleite gegen Erzrivale Real Madrid einstecken. Auch in einer anderen Personalie dürften die "Königlichen" dem Rivalen einen Deal erschwert haben.
Dieser Schachzug dürfte beim FC Barcelona gar nicht gut ankommen.
Real Madrid steht offenbar kurz davor, den langjährigen Manchester-City-Star Bernardo Silva zu verpflichten, das berichtet die spanische Zeitung "AS".
Demnach sollen sich die Verantwortlichen der "Königlichen" mit dem portugiesischen Nationalspieler bereits auf Rahmenbedingungen für einen Vertrag geeinigt haben, im Raum steht ein Kontrakt über zwei Jahre.
Bereits während der Vorbereitung der portugiesischen Nationalmannschaft auf die WM soll sich Silva den notwendigen medizinischen Untersuchungen unterzogen haben, eine Verkündung des Deals könnte in den nächsten Tagen erfolgen.
Brisant: Bislang wurde Silva noch nicht mit Real in Verbindung gebracht, stattdessen sollen Vertreter des FC Barcelona und von Atletico Madrid mit seinem Berater gesprochen und intensiv um den Offensivspieler gebuhlt haben.
Die nächsten Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 18:15 Uhr • Basketball
BBL Playoffs live: Finale 1
105 MinBald verfügbar
Heute, 18:15 Uhr • Basketball
BBL Playoffs live: Finale 1
105 Min
Silva wohl überraschend zu Real
Nach dem Ende bei Manchester City hatte der Agent des Rechtsaußen seinen Klienten umgehend in Spanien angeboten, von den "Blancos", von denen Silva schon seit Jahren Fan sein soll, wurde aber zunächst offenbar kein Interesse bekundet.
Erst mit der Rückkehr von Jose Mourinho auf die Trainerbank soll sich dies geändert haben. Demnach gehört der 31-Jährige zu den Wunschspielern des neuen alten Cheftrainers – und kann dem Lockruf aus Madrid nun nicht widerstehen.
Oliver Bierhoff exklusiv zum DFB-Team: "Haben auf jeden Fall genug Qualität, um bis ins Finale zu kommen"
Vor allem für den FC Barcelona dürften die neuesten Entwicklungen ein Schlag ins Gesicht sein, sind sie doch nicht die ersten dieser Art.
Die Katalanen sind aktuell auf der Suche nach einem Nachfolger für Stürmer Robert Lewandowski. Laut "The Athletic" gab der Klub bereits im Mai ein Angebot über 100 Millionen Euro für Atletico-Stürmer Julian Alvarez ab.
Neueste Fußball-Videos
ran Fußball
WM 2026: Mexiko feiert Südkoreaner - wegen dieser Vorgeschichte?
Videoclip • 01:06 Min
ran Fußball
Zwischen Labubus und Shakira: So lief die Eröffnungsfeier der Fußball-WM 2026
Videoclip • 06:21 Min
ran Fußball
Das sagt Nico Schlotterbeck zu Mourinhos Real-Werben
Videoclip • 02:16 Min
ran Fußball
"Schade, dass Menschen darunter leiden" – Tah kritisiert Einreiseregeln
Videoclip • 02:34 Min
ran Fußball
Müller zu Klopp: "Pokal nur gewonnen, weil du Schmelzer nicht fit bekommen hast"
Videoclip • 04:24 Min
ran Fußball
Praktikant Tom Kaulitz löchert Klopp und Müller mit Fragen
Videoclip • 04:52 Min
ran Fußball
DFB-Team - Havertz scherzt über Neuer-Rückkehr: "Wenn der 70 Jahre ist..."
Videoclip • 01:47 Min
ran Fußball
DFB-Team: Einblicke ins WM-Quartier - Havertz schwärmt von Exklusivität
Videoclip • 01:59 Min
ran Fußball
WM 2026: Eröffnungsshow enthüllt! Erste Bilder aus Aztekenstadion
Videoclip • 01:05 Min
ran Fußball
WM 2026: DFB-Youngster ehrführchtig! "Kann nicht einfach so mit ihm reden"
Videoclip • 03:09 Min
ran Fußball
WM 2026: "Bist du betrunken?" - So rief Nagelsmann an
Videoclip • 03:47 Min
ran Fußball
WM 2026: Curacao-Spieler tanzt am Flughafen
Videoclip • 01:22 Min
Ärger um Angebot für Alvarez
Das Problem: Jüngst verkündete Real Madrid öffentlich, mit einem 150-Millionen-Euro-Angebot für Alvarez beim Stadtrivalen abgeblitzt zu sein. Während Atletico dies mit weinenden Lachemojis in den Sozialen Medien kommentierte, wurde damit der Preis für den Angreifer in die Höhe getrieben.
Wollen die "Rojiblancos" ihr Gesicht wahren, dann können sie Alvarez nicht für weniger als die genannten 150 Millionen Euro verkaufen.
Für den seit geraumer Zeit alles andere als gut betuchten FC Barcelona wäre das keine gute Nachricht.
Auch interessant: Julian Nagelsmann am Scheideweg: Ein Turnier mit ordentlich Druck auf dem Kessel
Mehr Fußball-News
WM
WM 2026: Nächste Eröffnungsfeier im Free-TV und Joyn-Livestream - Kanada und USA ziehen mit Star-Auflauf nach
WM
WM 2026 heute live im Free-TV & Stream - viele Spiele sind aber nicht kostenlos zu sehen
WM
Kommentar: Die FIFA bremst den Fußball aus
WM
Bierhoff exklusiv: "Genug Qualität, um ins Finale zu kommen"
Bundesliga
Bayern-Talent wechselt zu Bundesliga-Aufsteiger
WM
Das ist die Torhymne der DFB-Elf beim Turnier