NFL
NFL Draft 2026: Die Picks aller Franchises im Überblick
Aktualisiert:von ran.de
NFL
Der NFL-Draft 2026 ist nach drei Tagen vorbei. ran zeigt alle Picks der Franchises in der Übersicht.
Der NFL Draft 2026 ist beendet: In Pittsburgh wurden insgesamt 257 der besten Football-Talente ausgewählt.
ran zeigt alle Picks der Franchises in der Übersich.
Hinweis: Seit dem NFL-Draft 2017 werden Compensatory Picks an Teams vergeben, die laut der Liga in der vorigen Free Agency einen Nettoverlust an Compensatory Free Agents zu verzeichnen hatten. Für den diesjährigen Draft verteilte die NFL insgesamt 33 dieser Picks an 15 Teams.
Arizona Cardinals
• 1. Runde: 3. Pick: Jeremiyah Love, Running Back
• 2. Runde: 34. Pick: Chase Bisontis, Offensive Guard
• 3. Runde: 65. Pick: Carson Beck, Quarterback
• 4. Runde: 104. Pick: Kaleb Proctor, Defensive Linemen
• 5. Runde: 143. Pick: Reggie Virgil, Wide Receiver
• 5. Runde: 156. Pick: George Gumbs Jr., Edge
• 6. Runde: 183. Pick: Karson Sharar, Linebacker
• 6. Runde: 217. Pick: Jayden Williams, Offensive Tackle
Aktuelle NFL-Videos
Atlanta Falcons
• 2. Runde: 48. Pick: Avieon Terrell, Cornerback
• 3. Runde: 79. Pick: Zachariah Branch, Wide Revceiver
• 4. Runde: 134. Pick: Kandal Daniels, Safety (via Las Vegas Raiders)
• 6. Runde: 208. Pick: Anterio Thompson, Defensive Tackle (via Las Vegas Raiders)
• 6. Runde: 215. Pick: Harold Perkins Jr., Linebacker (via Philadelphia Eagles, Compensatory)
• 7. Runde: 231. Pick: Ethan Onianwa, Offensive Tackle
Baltimore Ravens
• 1. Runde: 14. Pick: Olaivavega Ioane, Guard
• 2. Runde: 45. Pick: Zion Young, Edge
• 3. Runde: 80. Pick: Ja'Kobi Lane, Wide Receiver
• 4. Runde: 115. Pick: Elijah Sarratt, Wide Receiver
• 4. Runde: 133. Pick: Matthew Hibner, Tight End
• 5. Runde: 162. Pick: Chandler Rivers, Cornerback (via Los Angeles Chargers)
• 5. Runde: 173. Pick: Josh Cuevas, Tight End (Compensatory)
• 5. Runde: 174. Pick: Adam Randall, Running Back (Compensatory)
• 6. Runde: 211. Pick: Ryan Eckley, Punter (via Denver Broncos)
• 7. Runde: 250. Pick: Rayshaun Benny, Defensive Tackle (Compensatory)
• 7. Runde: 253. Pick: Evan Beerntsen, Guard (Compensatory)
Buffalo Bills
• 2. Runde: 35. Pick: T.J. Parker, Edge (via Tennessee Titans)
• 3. Runde: 62. Pick: David Igbinosun, Cornerback (via Denver Broncos)
• 4. Runde: 101. Pick: Jude Bowry, Offensive Tackle (via Tennessee Titans)
• 4. Runde: 125. Pick: Skyler Bell, Wide Receiver (via Chicago Bears)
• 4. Runde: 126. Pick: Kaleb Elarms-Orr, Linebacker
• 5. Runde: 167. Pick: Jalon Kilgore, Cornerback (via Houston Texans)
• 5. Runde: 181. Pick: Zane Durant, Defensive Tackle (via Detroit)
• 7. Runde: 220. Pick: Toriano Pride Jr., Cornerback (via New York Jets)
• 7. Runde: 239. Pick: Tommy Doman Jr., Punter (via Chicago Bears)
• 7. Runde: 241. Pick: Ar'maj Reed-Adams, Guard (via Chicago Bears)
Carolina Panthers
• 1. Runde: 19. Pick: Monroe Freeling, Offensive Tackle
• 2. Runde: 49. Pick: Lee Hunter, Defensive Tackle (via Minnesota Vikings)
• 3. Runde: 83. Pick: Chris Brazzell II, Wide Receiver
• 4. Runde: 129. Pick: Will Lee III, Cornerback (via Los Angeles Raiders)
• 5. Runde: 144. Pick: Sam Hecht, Center (via. Chicago Bears)
• 5. Runde: 151. Pick: Zakee Wheatley, Safety (via Miami Dolphins)
• 7. Runde: 227. Pick: Jackson Kuwatch, Linebacker (via Miami Dolphins)
Nächste Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 19:00 Uhr • Eishockey
DEL-Finale, Spiel 3: Adler Mannheim - Eisbären Berlin
180 MinBald verfügbar
Heute, 19:00 Uhr • Eishockey
DEL-Finale, Spiel 3: Adler Mannheim - Eisbären Berlin
180 Min
Chicago Bears
• 1. Runde: 25. Pick: Dillon Thieneman, Safety
• 2. Runde: 57. Pick: Logan Jones, Center
• 3. Runde: 69. Pick: Sam Roush, Tight End (via New York Giants)
• 3. Runde: 89. Pick: Zavion Thomas, Wide Receiver
• 4. Runde: 124. Pick: Malik Muhammad, Cornerback (via Carolina Panthers)
• 5. Runde: 166. Pick: Keyshaun Elliott, Linebacker (via Carolina Panthers)
• 6. Runde: 213. Pick: Jordan van den Berg, Defensive Tackle (via Buffalo Bills)
Cincinnati Bengals
• 2. Runde: 41. Pick: Cashius Howell, Edge
• 3. Runde: 72. Pick: Tacario Davis, Cornerback
• 4. Runde: 128 Pick: Connor Lew, Center (via New York Jets)
• 4. Runde: 140 Pick: Colbie Young, Wide Receiver (via New York Jets, Compensatory)
• 6. Runde: 189. Pick: Brian Parker II, Center
• 7. Runde: 221. Pick: Jack Endries, Tight End (via New York Giants)
• 7. Runde: 226. Pick: Landon Robinson, Defensive Tackle
Cleveland Browns
• 1. Runde: 9. Pick: Spencer Fano, Offensive Tackle (via Kansas City Chiefs)
• 1. Runde: 24. Pick: KC Concepcion, Wide Receiver (via Jacksonville Jaguars)
• 2. Runde: 39. Pick: Denzel Boston, Wide Receiver
• 2. Runde: 58. Pick: Emmanuel McNeil-Warren, Safety (via San Francisco 49ers)
• 3. Runde: 86. Pick: Austin Barber, Offensive Tackle (via Los Angeles Chargers)
• 5. Runde: 146. Pick: Parker Brailsford, Center
• 5. Runde: 149. Pick: Justin Jefferson, Linebacker (via Kansas City Chiefs)
• 5. Runde: 170. Pick: Joe Royes, Tight End (via Denver Broncos)
• 6. Runde: 182. Pick: Taylen Green, Quarterback (via Denver Broncos)
• 7. Runde: 248. Pick: Carsen Ryan, Tight End (via Seattle Seahawks)
Dallas Cowboys
• 1. Runde: 11. Pick: Caleb Downs, Safety (via Miami Dolphins)
• 1. Runde: 23. Pick: Malachi Lawrence, Edge (via Philadelphia Eagles)
• 3. Runde: 92. Pick: Jaishawn Barham, Edge (via San Francisco 49ers)
• 4. Runde: 112. Pick: Drew Shelton, Offensive Tackle
• 4. Runde: 114. Pick: Devin Moore, Cornerback (via Atlanta Falcons)
• 4. Runde: 137. Pick: LT Overton, Edge (via Philadelphia Eagles, Compensatory)
• 7. Runde: 218. Pick: Anthony Smith, Wide Receiver (via Tennessee Titans)
Denver Broncos
• 3. Runde: 66. Pick: Tyler Onyedim, Defensive Tackle (via Tennessee Titans)
• 4. Runde: 108. Pick: Jonah Coleman, Running Back (via New Orleans Saints)
• 4. Runde: 111. Pick: Kage Casey, Offensive Guard (via Miami Dolphins)
• 5. Runde: 152. Pick: Justin Joly, Tight End (via Cleveland Browns)
• 7. Runde: 246. Pick: Miles Scott, Safety
• 7. Runde: 256. Pick: Dallen Bentley, Tight End (Compensatory)
• 7. Runde: 257. Pick: Red Murdock, Linebacker (Compensatory)
Detroit Lions
• 1. Runde: 17. Pick: Blake Miller, Defensive Tackle
• 2. Runde: 44. Pick: Derrick Moore, Edge (via Dallas Cowboys)
• 4. Runde: 118. Pick: Jimmy Rolder, Linebacker
• 5. Runde: 157. Pick: Keith Abney II, Cornerback
• 5. Runde: 168. Pick: Kendrick Law, Wide Receiver (via Bills)
• 6. Runde: 205. Pick: Skyler Gill-Howard, Defensive Tackle (via Jacksonville Jaguars)
• 7. Runde: 222. Pick: Tyre West, Defensive Tackle (via Cleveland Browns)
Green Bay Packers
• 2. Runde: 52. Pick: Brandon Cisse, Cornerback
• 3. Runde: 77. Pick: Chris McClellan, Defensive Tackle (via Tampa Bay Buccaneers)
• 4. Runde: 120. Pick: Dani Dennis-Sutton, Edge
• 5. Runde: 153. Pick: Jager Burton, Center (via Atlanta Falcons)
• 6. Runde: 201. Pick: Domani Jackson, Cornerback
• 6. Runde: 216. Pick: Trey Smack, Kicker (via Seattle Seahawks)
Houston Texans
• 1. Runde: 26. Pick: Keylon Rutledge, Guard (via Buffalo Bills)
• 2. Runde: 36. Pick: Kayden McDonald, Defensive Tackle (via Las Vegas Raiders)
• 2. Runde: 59. Pick: Marlin Klein, Tight End
• 4. Runde: 106. Pick: Febechi Nwaiwu, Guard (via Washington Commanders)
• 4. Runde: 123. Pick: Wade Woodaz, Linebacker (via Los Angeles Chargers)
• 5. Runde: 141. Pick: Kamari Ramsey, Safety (via Las Vegas Raiders)
• 6. Runde: 204. Pick: Lewis Bond, Wide Receiver (via Los Angeles Chargers)
• 7. Runde: 243. Pick: Aiden Fisher, Linebacker (via San Francisco 49ers)
Indianapolis Colts
• 2. Runde: 53. Pick: CJ Allen, Linebacker (via Pittsburgh Steelers)
• 3. Runde: 78. Pick: A.J. Haulcy, Safety
• 4. Runde: 113. Pick: Jalen Farmer, Offensive Guard
• 4. Runde: 135. Pick: Bryce Boettcher, Linebacker
• 5. Runde: 156. Pick: George Gumbs Jr., Edge
• 6. Runde: 214. Pick: Caden Curry, Edge (via Pittsburgh Steelers, Compensatory)
• 7. Runde: 237. Pick: Seth McGowan, Running Back (via Pittsburgh Steelers)
• 7. Runde: 254. Pick: Deion Burks, Wide Receiver (Compensatory)
Jacksonville Jaguars
• 2. Runde: 56. Pick: Nate Boerkirchner, Tight End
• 3. Runde: 81. Pick: Albert Regis, Defensive Tackle (via Detroit Lions)
• 3. Runde: 88. Pick: Emmanuel Pregnon, Guard
• 3. Runde: 100. Pick: Jalen Huskey, Safety (via Detroit Lions, Compensatory)
• 4. Runde: 119. Pick: Wesley Williams, Edge
• 5. Runde: 164. Pick: Tanner Koziol, Tight End
• 6. Runde: 191. Pick: Josh Cameron, Wide Reveiver (via New England)
• 6. Runde: 203. Pick: C.J. Williams, Wide Reveiver (via Philadelphia Eagles)
• 7. Runde: 233. Pick: Zach Durfee, Edge (via Detroit Lions)
• 7. Runde: 240. Pick: Parker Hughes, Linebacker
Kansas City Chiefs
• 1. Runde: 6. Pick: Mansoor Delane, Cornerback (via Cleveland Browns)
• 1. Runde: 29. Pick: Peter Woods, Defensive Tackle (via Los Angeles Rams)
• 2. Runde: 40. Pick: R Mason Thomas, Edge
• 4. Runde: 109. Pick: Jadon Canady, Cornerback
• 5. Runde: 161. Pick: Emmett Johnson, Running Back
• 5. Runde: 176. Pick: Cyrus Allen, Wide Receiver
• 7. Runde: 249. Pick: Garrett Nussmeier, Quarterback (via Pittsburgh Steelers)
Las Vegas Raiders
• 1. Runde: 1. Pick: Fernando Mendoza, Quarterback
• 2. Runde: 38. Pick: Treydan Stukes, Safety (via Washington Commanders)
• 3. Runde: 67. Pick: Keyron Crawford, Edge
• 3. Runde: 91. Pick: Trey Zuhn III, Center (via Buffalo Bills)
• 4. Runde: 102. Pick: Jermod McCoy, Cornerback (Las Vegas Raiders)
• 4. Runde: 122. Pick: Mike Washington Jr., Running Back (via Philadelphia Eagles)
• 5. Runde: 150. Pick: Dalton Joshnson, Safety (via New Oarleans)
• 5. Runde: 175. Pick: Hezekiah Massis, Cornerback (Compensatory)
• 6. Runde: 195. Pick: Malik Benson, Wide Receiver (via Tampa Bay)
• 7. Runde: 229. Pick: Brandon Cleveland, Defensive Tackle (via Tampa Bay)
Los Angeles Chargers
• 1. Runde: 22. Pick: Akheem Mesidor, Edge
• 2. Runde: 63. Pick: Jake Slaughter, Center (via New England Patriots)
• 4. Runde: 105. Pick: Brenen Thompson, Wide Receiver (via New York Giants)
• 4. Runde: 117. Pick: Travis Burke, Offesive Tackle
• 4. Runde: 131. Pick: Genesis Smith, Center (via New England Patriots)
• 5. Runde: 145. Pick: Nick Barett, Defensive Linemen (via New York Giants)
• 6. Runde: 202. Pick: Logan Taylor, Guard (via New England Patriots)
• 6. Runde: 206. Pick: Alex Harkey, Offensive Guard (via Cleveland Browns)
Los Angeles Rams
• 1. Runde: 13. Pick: Ty Simpson, Quarterback (via Atlanta Falcons)
• 2. Runde: 61. Pick: Max Klare, Tight End
• 3. Runde: 93. Pick: Keagen Trost, Offensive Tackle
• 6. Runde: 197. Pick: CJ Daniels, Wide Reveiver (via Philadelphia)
• 7. Runde: 232. Pick: Tim Keenan III, Defensive Tackle (via Baltimore Ravens)
Miami Dolphins
• 1. Runde: 12. Pick: Kadyn Proctor, Offensive Tackle (via Dallas Cowboys)
• 1. Runde: 27. Pick: Chris Johnson, Cornerback (via San Francisco 49ers)
• 2. Runde: 43. Pick: Jacob Rodriguez, Linebacker
• 3. Runde: 75. Pick: Caleb Douglas, Wide Receiver
• 3. Runde: 87. Pick: Will Kacmarek, Tight End (via Philadelphia Eagles)
• 3. Runde: 94. Pick: Chris Bell, Wide Receiver (via Denver Broncos)
• 4. Runde: 130. Pick: Trey Moore, Edge (via Denver Broncos)
• 4. Runde: 138. Pick: Kyle Louis, Linebacker (via San Francisco 49ers, Compensatory)
• 5. Runde: 158. Pick: Michael Taaffe, Safety (via Carolina Panthers)
• 5. Runde: 177. Pick: Kevin Coleman Jr., Wide Receiver (Compensatory)
• 5. Runde: 180. Pick: Seydou Traore, Tight End (Compensatory)
• 6. Runde: 200. Pick: DJ Campbell, Offensive Guard (via Carolina Panthers)
• 7. Runde: 238. Pick: Max Llewellyn, Edge (via New York Jets)
Minnesota Vikings
• 1. Runde: 18. Pick: Caleb Banks, Defensive Tackle
• 2. Runde: 51. Pick: Jake Golday, Linebacker (via Carolina Panthers
• 3. Runde: 82. Pick: Domonique Orange, Defensive Tackle
• 3. Runde: 97. Pick: Caleb Tiernan, Offensive Tackle (Compensatory)
• 3. Runde: 98. Pick: Jakobe Thomas, Safety (via Philadelphia Eagles, Compensatory)
• 5. Runde: 159. Pick: Max Bredeson, Fullback (via Carolina Panthers)
• 5. Runde: 163. Pick: Charles Demmings, Cornerback (via Philadelphia Eagles)
• 6. Runde: 198. Pick: Demond Claiborne, Running Back (via New England Patriots)
• 7. Runde: 235. Pick: Gavin Gerhardt, Center (via Carolina Panthers)
New England Patriots
• 1. Runde: 28. Pick: Caleb Lomu, Offensive Tackle (via Houston Texans)
• 2. Runde: 55. Pick: Gabe Jacas, Edge (via Los Angeles Chargers)
• 3. Runde: 95. Pick: Eli Raridon, Tight End
• 5. Runde: 171. Pick: Karon Prunty, Cornerback
• 6. Runde: 196. Pick: Dametrious Crownover, Offensive Tackle (via Jacksonville Jaguars)
• 6. Runde: 212. Pick: Namdi Obiazor, Linebacker
• 7. Runde: 234. Pick: Behren Morton, Quarterback (via Minnesota Vikings)
• 7. Runde: 245. Pick: Jam Miller, Running Back (via Jacksonville Jaguars)
• 7. Runde: 247. Pick: Quintayvious Hutchins, Edge
New Orleans Saints
• 1. Runde: 8. Pick: Jordyn Tyson, Wide Receiver
• 2. Runde: 42. Pick: Christen Miller, Defensive Tackle
• 3. Runde: 73. Pick: Oscar Delp, Tight End
• 4. Runde: 132. Pick: Jeremiah Wright, Guard (via Seattle Seahawks)
• 4. Runde: 136. Pick: Bryce Lance, Wide Receiver (Compensatory)
• 5. Runde: 172. Pick: Lorenzo Styles Jr., Safety (via Seattle Seahawks)
• 6. Runde: 190. Pick: Barion Brown, Wide Receiver
• 7. Runde: 219. Pick: TJ Hall, Cornerback (via Las Vegas Raiders)
New York Giants
• 1. Runde: 5. Pick: Arvell Reese, Linebacker
• 1. Runde: 10. Pick: Francis Mauigoa, Offensive Tackle (via Cincinnati Bengals)
• 2. Runde: 37. Pick: Colton Hood, Cornerback
• 3. Runde: 74. Pick: Malachi Fields, Wide Receiver (via Kansas City Chiefs)
• 6. Runde: 186. Pick: Bobby Jamison-Travis, Defensive Tackle
• 6. Runde: 192. Pick: J.C. Davis, Offensive Tackle (via Miami Dolphins)
• 6. Runde: 193. Pick: Jack Kelly, Linebacker (via Dallas Cowboys)
New York Jets
• 1. Runde: 2. Pick: David Bailey, Edge
• 1. Runde: 16. Pick: Kenyon Sadiq, Tight End (via Indianapolis Colts)
• 1. Runde: 30. Pick: Omar Cooper Jr., Wide Receiver (via Denver Broncos)
• 2. Runde: 50. Pick: D'Angelo Ponds, Cornerback (via Detroit Lions)
• 4. Runde: 103. Pick: Darrell Jackson Jr., Defensive Tackle
• 4. Runde: 110. Pick: Cade Klubnik, Quarterback (via Cincinnati)
• 6. Runde: 188. Pick: Anez Cooper, Guard (via Seattle)
• 7. Runde: 228. Pick: VJ Payne, Safety (via Las Vegas Raiders)
Philadelphia Eagles
• 1. Runde: 20. Pick: Makai Lemon, Wide Receiver (via Green Bay Packers)
• 2. Runde: 54. Pick: Eli Stowers, Tight End
• 3. Runde: 68. Pick: Markel Bell, Offensive Tackle (via New York Jets)
• 5. Runde: 178. Pick: Coley Payton, Quarterback (Compensatory)
• 6. Runde: 207. Pick: Micah Morris, Guard (via Los Angeles Chargers)
• 7. Runde: 244. Pick: Cole Wisniewski, Safety (via Minnesota Vikings)
• 7. Runde: 251. Pick: Uar Bernard, Defensive Tackle (via Los Angeles Rams, Compensatory)
• 7. Runde: 252. Pick: Keyshawn James-Newby, Edge (via Los Angeles Rams, Compensatory)
Pittsburgh Steelers
• 1. Runde: 21. Pick: Max Iheanachor, Offensive Tackle
• 2. Runde: 47. Pick: Germie Bernard, Wide Receiver (via Indianapolis Colts)
• 3. Runde: 76. Pick: Drew Allar, Quarterback (via Dallas Cowboys)
• 3. Runde: 85. Pick: Daylen Everette, Cornerback
• 3. Runde: 96. Pick: Gennings Dunker, Offensive Tackle (via Seattle Seahawks)
• 4. Runde: 121. Pick: Kaden Wetjen, Wide Receiver
• 5. Runde: 169. Pick: Riley Nowakowski, Tight End (via Kansas City Chiefs)
• 6. Runde: 210. Pick: Gabe Rubio, Defensive Lineman (via Kansas City Chiefs)
• 7. Runde: 224. Pick: Robert Spears-Jennings, Safety (via New England Patriots)
• 7. Runde: 230. Pick: Eli Heidenreich, Running Back (via Indianapolis Colts)
San Francisco 49ers
• 2. Runde: 33. Pick: De'Zhaun Stribling, Wide Receiver (via New York Jets)
• 3. Runde: 70. Pick: Romello Height, Edge (via Cleveland Browns)
• 3. Runde: 90. Pick: Kaelon Black, Running Back
• 4. Runde: 107. Pick: Gracen Halton, Defensive Tackle (via Cleveland Browns)
• 4. Runde: 127. Pick: Carver Willis, Offensive Tackle
• 4. Runde: 139. Pick: Ephesians Prysock, Cornerback (Compensatory)
• 5. Runde: 154. Pick: Jaden Dugger, Linebacker (via Baltimore Ravens)
• 5. Runde: 179. Pick: Enrique Cruz Jr., Offensive Tackle (via New York Jets, Compensatory)
Seattle Seahawks
• 1. Runde: 32. Pick: Jadarian Price, Running Back
• 2. Runde: 64. Pick: Bud Clark, Safety
• 3. Runde: 99. Pick: Julian Neal, Cornerback (via Pittsburgh Steelers, Compensatory)
• 5. Runde: 148. Pick: Beau Stephens, Offensive Guard
• 6. Runde: 199. Pick: Emmanuel Henderson Jr., Wide Receiver (via New York Jets)
• 7. Runde: 236. Pick: Andre Fuller, Cornerback (via Pittsburgh Steelers, Compensatory)
• 7. Runde: 242. Pick: Deven Eastern, Defensive Tackle (via New York Jets)
• 7. Runde: 255. Pick: Michael Dansby, Cornerback (via Green Bay Packers, Compensatory)
Tampa Bay Buccaneers
• 1. Runde: 15. Pick: Rueben Bain Jr., Edge
• 2. Runde: 46. Pick: Josiah Trotter, Linebacker
• 3. Runde: 84. Pick: Ted Hurst, Wide Receiver (via Green Bay Packers)
• 4. Runde: 116. Pick: Keionte Scott, Cornerback
• 5. Runde: 155. Pick: Demonte Capehart, Offensive Tackle
• 5. Runde: 160. Pick: Billy Schrauth, Offensive Guard (via Green Bay Packers)
• 6. Runde: 185. Pick: Bauer Sharp, Tight End (via Las Vegas Raiders)
Tennessee Titans
• 1. Runde: 4. Pick: Carnell Tate, Wide Receiver
• 1. Runde: 31. Pick: Keldric Faulk, Edge (via New England Patriots)
• 2. Runde: 60. Pick: Anthony Hill Jr., Edge (via Chicago Bears)
• 5. Runde: 142. Pick: Fernando Carmona, Guard (via New York Jets)
• 5. Runde: 165. Pick: Nick Singleton, Running Back (via Buffalo Bills)
• 6. Runde: 184. Pick: Jackie Marshall, Defensive Tackle
• 6. Runde: 194. Pick: Pat Coogan, Center (via New York Jets)
• 7. Runde: 225. Pick: Jaren Kanak, Tight End (via Dallas Cowboys)
Washington Commanders
• 1. Runde: 7. Pick: Sonny Styles, Linebacker
• 3. Runde: 71. Pick: Antonio Williams, Wide Receiver
• 5. Runde: 147. Pick: Joshua Josephs, Defensive End
• 6. Runde: 187. Pick: Kaytron Allen, Running Back
• 6. Runde: 208. Pick: Anterio Thompson, Defensive Tackle (via Las Vegas Raiders)
• 6. Runde: 209. Pick: Matt Gulbin, Center (via San Francisco 49ers)
• 7. Runde: 223. Pick: Athan Kaliakmanis, Quarterback
Mehr NFL-News
NFL
NFL
NFL
NFL
American Football
NFL
