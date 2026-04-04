ran Fußball FC Bayern: Kompany gibt wichtiges Kane-Update vor Freiburg und Real Videoclip • 04:33 Min Link kopieren Teilen

Die deutschen Profiligen gehen langsam in die heiße Phase - wer steigt auf, wer ab? ran gibt eine Prognose.

Von Luis Woppmann In rund zwei Monaten enden die Spielzeiten in der Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga. Bis dahin sind noch einige Punkte zu vergeben, dennoch zeichnen sich bereits jetzt mehrere Auf- und Abstiegskandidaten in den jeweiligen Ligen ab. Aber wer davon behält letztendlich die Nerven und kann das Aufstiegsrennen für sich entscheiden - und für wen geht es eine Klasse nach unten? ran schaut in die Glaskugel.

Bundesliga In den letzten Monaten hat sich der 1. FC Heidenheim als klares Schlusslicht in der höchsten deutschen Spielklasse etabliert. Vermutlich wird man die rote Laterne nicht mehr abgeben, aber das dürften die Verantwortlichen mittlerweile akzeptiert haben. Zuletzt gab es ein klares Bekenntnis vom FCH-Vorstandsvorsitzenden Holger Sanwald zu Trainer Frank Schmidt, auch im Falle eines Abstiegs. Die Wahrheit ist, dass es mit dem aktuellen Kader einfach nicht reicht für die Bundesliga: zweitwenigste erzielte Tore, meiste Gegentore und der zweitwenigste Ballbesitz. Dazu kommt, dass der beste Torschütze, Stefan Schimmer, eigentlich nur Joker ist und der Rest der Offensive kaum Scorer vorzuweisen hat. FC Bayern München: Union-Boss Horst Heldt teilt vor Bundesliga-Duell aus Nachdem sich Heidenheim in den vergangenen zwei Saisons durch Unterschiedsspieler wie Tim Kleindienst, Jan-Niklas Beste, Eren Dinkçi und zuletzt Leo Scienza über Wasser halten und in seiner Debütsaison sogar in die Conference League einziehen konnte, endet das Märchen für den Klub in dieser Saison. Spannender wird es auf dem verbleibenden Abstiegs- sowie dem Relegationsplatz. Dort steht auf dem 17. Platz derzeit der VfL Wolfsburg, der seit 1997 durchgängig in der Bundesliga spielt. Damit sind sie nach dem FC Bayern, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen die Mannschaft, die die längste Zeit in der Liga verweilt. Ein Abstieg wäre eine mittelschwere Katastrophe für Wolfsburg, gerade weil man die sechsthöchsten Ausgaben in der aktuellen Saison verzeichnet. Mit Christian Eriksen kam zudem ein ehemaliger Weltklasse-Spieler, der seine Qualitäten in dieser Saison zumindest teilweise aufblitzen ließ.

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Werder Bremen: Sommer-Transferphase war eine Katastrophe Dennoch sprechen die Zahlen eine deutliche Sprache: die zweitmeisten Gegentore in der Liga, zusätzlich die meisten verursachten Elfmeter. In der Offensive kann Mohamed Amoura nicht an seine Leistung aus der Vorsaison anknüpfen, Jonas Wind kam kaum zum Einsatz. Der Aufsichtsrat zog die Reißlinie und schmiss Trainer und Geschäftsführer Sport raus. Jetzt soll es Dieter Hecking richten, der mit den Wölfen 2015 den DFB-Pokal gewann. Aktuell fehlt aber die Fantasie, dass diese Wolfsburg-Mannschaft noch den Turnaround schafft. Vermutlich dürften die zahlreichen teuren Neuverpflichtungen bereits mit dem Kopf bei potenziellen neuen Arbeitgebern sein - und das sieht man auf dem Platz. Durch die Niederlage gegen Bremen steht man jetzt fünf Punkte hinter einem Nichtabstiegsplatz. Darüber hinaus ist das Restprogramm alles andere als einfach, dementsprechend wird es verdammt schwierig, noch die Kehrtwende zu schaffen. Bundesliga: Wie der Hamburger SV sich sofort wieder im Oberhaus etabliert hat Bei den Bremern sieht es durch den Sieg gegen Wolfsburg besser aus. Dennoch hat das katastrophale Sommer-Transferfenster Spuren hinterlassen: Der Königstransfer Samuel Mbangula konnte bisher noch nicht nachhaltig überzeugen, Victor Boniface erwies sich bisher als Total-Flop, der in elf Einsätzen kein einziges Tor schoss. Ob seine vermeintliche Rückkehr erfolgreich sein wird, bleibt abzuwarten. Als Ersatz kam Jovan Milosevic, der mit drei Treffern direkt überzeugen konnte, ehe auch er sich verletzte. Zumindest liefern Jens Stage und Romano Schmid, und auch die Entwicklung der Talente Mio Backhaus und Karim Coulibaly sowie die Leihe von Yukinari Sugawara verlaufen gut. Für Bremen könnte es knapp mit dem Klassenerhalt klappen. Schwieriger wird es für den FC St. Pauli. Im zweiten Jahr in der Bundesliga fehlt vor allem Morgan Guilavogui. Am Millerntor vermisst man sehnlichst einen Unterschiedsspieler, geschweige denn einen Goalgetter. Wobei es bereits auf dem Weg zum Tor hapert: Mit 24,1 erwarteten Toren steht man abgeschlagen auf dem letzten Platz in der Liga.

1. FC Köln: Rettet El Mala den Effzeh vor dem Abstieg? Dafür funktioniert die Defensive. Mit 44 Gegentoren befindet man sich grundsolide im Mittelfeld. Nikola Vasilj hält weiterhin, was zu halten ist, und Winterneuzugang Tomoya Ando konnte sich in der Dreierkette direkt als Stammspieler etablieren. Zudem stimmen bei St. Pauli die Einstellung sowie der Kampfgeist. Vermutlich entscheidet sich am letzten Spieltag im vermeintlichen Endspiel gegen Wolfsburg, wer in die Relegation geht und wer direkt absteigt. Beim 1. FC Köln muss man vor allem Saïd El Mala dafür danken, dass man noch die Chance hat, eine weitere Saison in der Bundesliga zu verbringen. Der 19-Jährige ist mit 13 Scorern der absolute Shootingstar der Mannschaft und spielt sich zunehmend ins Rampenlicht für die WM. Auch die Leihen von Tom Krauß und Jakub Kaminski verlaufen erfolgreich. Nach dem Unentschieden gegen Mönchengladbach wurde Trainer Lukas Kwasniok freigestellt - interimsweise übernimmt Co-Trainer René Wagner. In den verbleibenden sieben Spielen spielt man noch gegen drei Abstiegskandidaten, man hat es in Köln also selbst in der Hand.

Die Fohlen konnten sich durch das Remis in Köln zumindest die direkte Konkurrenz vom Leib halten, nachdem man in der Vorwoche gegen St. Pauli gewonnen hatte. Sicher durch ist man zwar noch nicht, nach der Länderspielpause kann man dem Klassenerhalt gegen Heidenheim aber zumindest ein großes Stück näherkommen, zumal auch noch ein Duell gegen den VfL Wolfsburg folgt. Für den Hamburger SV sah es am letzten Spieltag lange so aus, als könnte man den BVB bezwingen, letzten Endes fuhr man aber ohne Punkte nach Hause. Dennoch zeigt die lange Führung, dass sich der HSV in dieser Saison durchaus mit den besten Mannschaften der Liga messen kann. Nicht umsonst gewannen die Nordlichter gegen Stuttgart und spielten gegen Bayern unentschieden. Mit Luka Vuskovic hat man eines der, wenn nicht sogar das vielversprechendste Innenverteidigertalent der Welt in den eigenen Reihen. Zudem bietet ein Fabio Vieira eine individuelle Qualität, die in der unteren Tabellenhälfte eigentlich recht wenig zu suchen hat. Das Interview von Robert Glatzel brachte zuletzt Unruhe in die Mannschaft, aber dennoch sieht es mehr als gut für den HSV in Sachen Klassenerhalt aus. Seit der Ankunft von Urs Fischer läuft es auch bei Mainz 05 wieder. Der Ausfall von Nadiem Amiri ist zwar ein Dämpfer, aber auch ohne ihren Topscorer konnten die Mainzer gegen Werder Bremen und Eintracht Frankfurt gewinnen. Damit gab es in den letzten neun Bundesliga-Spielen gerade einmal eine Niederlage. Mit dieser Form wird Mainz nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. ran-Prognose: 16. Platz: St. Pauli 17. Platz: VfL Wolfsburg 18. Platz: 1. FC Heidenheim

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2. Bundesliga Schalke 04 spielte am vergangenen Spieltag unentschieden gegen den SV Darmstadt 98. Es war ein Ergebnis, das zum bisherigen Saisonverlauf passt. Patzt ein Aufstiegskandidat, verpasst es der nächste, wegzuziehen. Gewinnt ein Aufstiegskandidat, gewinnt der nächste auch. Und spielen sie gegeneinander, gibt es häufig ein Unentschieden. So auch am vorletzten Spieltag: Von den fünf Mannschaften, die in der 2. Bundesliga um den Aufstieg mitspielen, konnte keine einzige gewinnen. Dementsprechend eng bleibt es in den oberen Rängen. Tabellenführer Schalke und den Fünften Hannover trennen gerade einmal drei Punkte. Besonders auf Schalke wäre der Aufstieg fast schon ein Wunder. Im Vorjahr spielte man noch die schlechteste Saison der Vereinshistorie - sogar ein Abstieg in die Drittklassigkeit war zeitweise nicht undenkbar. Gut zehn Monate später steht man an der Spitze der Tabelle, und das hat man vor allem der herausragenden Arbeit von Sportvorstand Frank Baumann zu verdanken. Er war es, der Miron Muslic und Leistungsträger wie Katic, Kurucay und El-Faouzi im Sommer holte. Zudem kam der spektakuläre Transfer von Edin Dzeko im Winter hinzu, der nach acht Zweitliga-Partien bei neun Scorerpunkten steht. Schalke 04: Wohl keine OP bei Edin Dzeko - Stürmer rechnet dennoch mit langer Pause Sein Ausfall hätte für die Königsblauen zu keinem schlechteren Zeitpunkt kommen können. Derzeit geht man davon aus, dass der Stürmer rund vier Wochen fehlen wird, und damit wahrscheinlich die nächsten vier Spiele gegen Karlsruhe, Elversberg, Preußen Münster und Paderborn verpassen wird. Ein kleiner Hoffnungsschimmer ist aber zumindest, dass Moussa Sylla am vergangenen Spieltag nach langer Zeit wieder getroffen hat. Hinsichtlich der personellen Situation wird es wohl er sein, der Dzeko im nächsten Monat vertreten wird. Dass er durchaus das Zeug dazu hat, ein richtiger Goalgetter zu sein, hat er in der vergangenen Saison gezeigt. Probleme gibt es seit dem Winter zudem hauptsächlich in der Verteidigung. In der Hinrunde stellte man mit lediglich zehn Gegentoren die beste Defensive der Liga, in der Rückrunde kassierte man in der Hälfte der Zeit bereits 14 Gegentreffer. Den Ausfall von Vitalie Becker konnte man durch die Leihe von Moussa Ndiaye auffangen, die Verletzung von Adrian Gantenbein eher weniger. Wenn Moussa Sylla in den nächsten Wochen an seine Leistung aus der Vorsaison anknüpfen kann, sieht es gut aus für Schalke.

Dahinter wird es schwieriger. Auf dem zweiten Platz steht derzeit die SV Elversberg - ein Satz, mit dem vor der Saison wohl niemand gerechnet hätte, wie auch schon in der Vorsaison. Im Sommer brach einmal das gesamte Grundgerüst der Mannschaft weg. Die Stammspieler Fellhauer, Sahin und Neubauer verließen den Verein, außerdem kehrten die Leihspieler Baum, Damar und Asllani zu ihren Stammvereinen zurück. Zudem verließ mit Horst Steffen der Trainer den Verein, der die Mannschaft erst in den Profifußball gebracht hatte. Es gab daher nicht wenige, die die SV Elversberg in der unteren Tabellenhälfte gesehen haben. Aber sie wurden wieder einmal eines Besseren belehrt. Der Verein aus dem Saarland überzeugt und überrascht seit Jahren die 2. Liga mit jungen Talenten und kreativen Transfers. In dieser Saison war das vor allem Younes Ebnoutalib, den man im Winter letzten Jahres aus der Regionalliga Südwest geholt hatte. Borussia Dortmund: Klausel als Problem: Adeyemi-Verhandlungen stocken - News und Gerüchte zum BVB Seit seinem Abgang im Winter zu Eintracht Frankfurt läuft es nicht mehr ganz so rund für Elversberg. Zwar konnte man mit David Mokwa einen Ersatz holen, der bereits zeigen konnte, wie viel Entwicklungspotenzial er noch hat, kurzfristig fehlt aber ein richtiger Goalgetter. In der Rückrundentabelle steht man auf Platz vier, nach der Niederlage gegen Greuther Fürth konnte man einen ungefährdeten Pflichtsieg gegen Arminia Bielefeld einfahren. Für Elversberg wird sich in den direkten Duellen gegen Hannover, Schalke, Darmstadt und Paderborn herausstellen, ob man das Zeug dazu hat, in die höchste deutsche Spielklasse aufzusteigen. Letztgenannter Gegner ist derzeit punktgleich mit Elversberg. Der SC Paderborn ist eigentlich in allen relevanten Mannschaftsstatistiken in der Top 4, aber selten auf den vorderen drei Plätzen. Die Wahrheit ist: Die Ostwestfalen sind in allen Mannschaftsteilen gut, aber nirgends sehr gut. Vielmehr punkten sie durch eine geschlossene Mannschaftsleistung. Dennoch gibt es auch bei Paderborn Unterschiedsspieler wie Raphael Obermair, Mika Baur, Laurin Curda oder Dennis Seimen. Gerade Letzterer hat sich zu einem der besten Torhüter der Liga und potenzieller neuer Nummer 1 bei Stuttgart für die kommende Saison entwickelt.

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Auf Platz vier steht derzeit der SV Darmstadt. Seit Florian Kohfeldt im September des letzten Jahres im Amt ist, läuft es bei den Lilien. Mit Isac Lidberg stellt man den besten Torschützen der Liga und mit Marco Richter den geteilt zweitbesten Vorlagengeber. 13 Spiele war man in der zweiten Bundesliga ungeschlagen, ehe die Serie gegen Dynamo Dresden riss. Sowohl in der Hinrunden- als auch in der Rückrundentabelle steht man auf dem dritten Platz. Neben den Aufstiegskandidaten hat man hauptsächlich noch Mannschaften aus dem unteren Drittel der Tabelle vor sich. Die beste Mannschaft in der Rückrunde ist Hannover 96. Generell ist man quasi in allen wichtigen Offensiv-Statistiken an der Spitze - leider aber auch in der der vergebenen Großchancen. Und dort liegt auch das Problem: Die Mannschaft von Christian Titz macht zu wenig aus ihrer drückenden Überlegenheit. In der Rückrunde lief das besser, dort hat man bisher die meisten Punkte geholt. Dennoch läuft nicht alles rund bei Hannover: 96-Kapitän und Führungsspieler Enzo Leopold verschoss gleich zwei Elfmeter in Folge und Top-Torschütze Benjamin Källman hat seit fünf Spielen nicht mehr getroffen. Dennoch ist davon auszugehen, dass sich die Dominanz der Hannoveraner im weiteren Saisonverlauf auszahlen wird. Durch das 2:2 gegen Schalke konnte man den Anschluss an die Spitzengruppe halten, in den drei direkten Duellen gegen Elversberg, Darmstadt und Paderborn wird sich zeigen, ob die Mannschaft bereit für den Aufstieg ist. Die Zeichen stehen zumindest gut. ran-Prognose: 1. Platz: Schalke 04 2. Platz: Hannover 96 3. Platz: SV Darmstadt 98 Am entgegengesetzten Ende der Tabelle fand vor der Länderspielpause einiges an Bewegung statt. Dynamo Dresden schaffte den Mega-Turnaround: In der Hinrundentabelle stand man noch auf dem letzten Platz, in der Rückrundentabelle auf dem fünften. Die Winterneuzugänge Robert Wagner, Thomas Leon Keller und Ben Bobzien schlugen vollkommen ein und haben dafür gesorgt, dass man mit dem Abstieg in dieser Saison vermutlich nichts mehr zu tun haben wird. Daran ändert auch die späte Niederlage gegen Paderborn vorerst nichts - vielmehr zeigt sie, wozu die Mannschaft seit der Winterpause fähig ist. Generell sind die Teams im Abstiegskampf - wie auch im Aufstiegskampf in der 2. Bundesliga - sehr nah zusammen. Platz 12 und Platz 18 trennen gerade einmal drei Punkte. Die SpVgg Greuther Fürth konnte von den vergangenen fünf Spielen drei gewinnen, unter anderem gegen Hannover und Elversberg. Gegen Karlsruhe kassierte man in der Nachspielzeit zwei Gegentore, weswegen man ohne Punktgewinn nach Hause fahren musste. Mit Noel Futkeu und Felix Klaus stellt man zwei der besten Zweitligaspieler in dieser Saison und auch Branimir Hrgota liefert wie gewohnt. Zudem konnte Winter-Neuzugang Paul Will direkt überzeugen. Für das Kleeblatt sieht es gut aus. Nicht ganz so gut sieht es für Eintracht Braunschweig aus. Der Sieg gegen Fortuna Düsseldorf war wichtig, zuvor hatte man fünf Spiele nicht gewonnen. Das Problem ist hingegen ganz klar: Es fehlt an Toren. Nach Düsseldorf erzielte man die wenigsten Treffer im ligaweiten Vergleich, mit Mehmet Aydin ist ein Außenverteidiger bzw. Mittelfeldspieler Toptorschütze. FC Bayern München: Hat der FCB ein geheimes Festgeldkonto? News und Gerüchte Insgesamt hat man eines der schwierigsten Restprogramme unter den Abstiegskandidaten. Mit dem Sieg gegen Schalke im Dezember konnte man aber zumindest zeigen, dass man auch gegen Top-Mannschaften eine Chance hat. Für Braunschweig wird es dennoch eng. Aufsteiger Arminia Bielefeld startete furios in die Saison, jedoch flaute die Euphorie schnell ab. Mittlerweile ist man punktgleich mit dem Relegationsplatz. Die Verpflichtung von Tim Handwerker stellte sich als voller Erfolg heraus, und auch Stürmer Joel Grodowski kann mit neun Toren überzeugen. Am vorletzten Spieltag konnte man nach zuletzt drei Niederlagen in Folge in den Schlussminuten den Ausgleichstreffer zum 2:2 gegen Paderborn feiern, gegen die SV Elversberg hatte man hingegen keine Chance. Was dennoch stimmt, ist die Defensive: Von allen Abstiegskandidaten bekommt man die wenigsten Gegentore, dennoch lässt das schwere Restprogramm nichts Gutes verhoffen. Preußen Münster hingegen musste am vorletzten Spieltag ordentlich einstecken: 0:6 gingen die Ostwestfalen gegen den direkten Abstiegskonkurrenten Dynamo Dresden unter. Auch sonst ist die Defensive zu anfällig, ligaweit blieben die Preußen die wenigsten Male ohne Gegentor. Tatsächlich hat Münster die geteilt zweithöchste Ballbesitzquote in der Liga, weiß aber zu selten etwas mit dem Ball anzufangen. Nachdem man im letzten Jahr knapp der Relegation entgehen konnte, sieht es in diesem Jahr schlechter für Münster aus.

Holstein Kiel: Bringt Walter die Wende? Holstein Kiel hat gegen Bochum einen extrem wichtigen Dreier gelandet. Nach sechs Niederlagen in den letzten sieben Spielen war das auch dringend nötig. So ging man mit einem Erfolgserlebnis in die Länderspielpause und kann mit einem Sieg gegen Preußen Münster an diesem Spieltag einen riesigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Nach der Entlassung von Marcel Rapp übernahm Tim Walter, dem nach vier Spielen sein erster Sieg gelingen konnte. Auch Winterneuzugang Jonas Meffert konnte erstmals überzeugen, wohingegen Umut Tohumcu spät mit Gelb-Rot vom Platz flog. Angesichts des restlichen Spielplans wird sich vermutlich im Duell mit Braunschweig entscheiden, für wen es in die Relegation geht. Auf dem vorletzten Platz steht derzeit der 1. FC Magdeburg - ein steiler Absturz, wenn man bedenkt, dass der Ostklub mit Christian Titz in der vergangenen Saison noch um den Aufstieg mitgespielt hat. Zuletzt hagelte es vier Niederlagen in Folge, ehe sich der FCM gegen Darmstadt einen Punkt und gegen Münster wieder einen Dreier sichern konnte. Trotz der aktuellen Tabellenposition fällt es schwer, sich vorzustellen, dass Magdeburg direkt absteigt. Spieler wie Baris Atik und Mateusz Zukowski gehören ligaweit zu den besten auf ihrer Position. Zudem hat man die stärksten Gegner bereits hinter sich. In den direkten Duellen wird sich jetzt entscheiden, ob man das Zeug dazu hat, in der Liga zu bleiben. ran-Prognose: 16. Platz: Eintracht Braunschweig 17. Platz: Arminia Bielefeld 18. Platz: Preußen Münster

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3. Liga In den letzten Wochen hat sich der VfL Osnabrück als klarer Meisterfavorit etabliert. Zuletzt gab es sechs Siege in Folge, seit elf Spielen sind die Niedersachsen mittlerweile ungeschlagen. Alleine Lars Kehl und Robin Meißner kommen zusammen auf über 30 Scorerpunkte. Diese Entwicklung ist beeindruckend, vor allem wenn man bedenkt, dass Osnabrück in der Hinrunde der Vorsaison auf dem vorletzten Platz stand. Zwar kommen die wichtigen Duelle erst noch, aber die Tabellenspitze wird sich der VfL voraussichtlich nicht mehr nehmen lassen. Bei Energie Cottbus sind es die gleichen Probleme wie im Vorjahr: sehr starke Hinrunde, schwache Rückrunde. Dennoch spielt der Verein seit seinem Wiederaufstieg in der letzten Saison ununterbrochen um den Aufstieg mit. Hauptverantwortlich dafür ist Tolcay Cigerci, der nach 22 Scorern in der Vorsaison jetzt bereits bei 24 Scorern steht und einer der besten Spieler der 3. Liga ist. Zusammen mit seinem Bruder Tolga, der im Winter zu Cottbus kam, will er den Aufstieg in diesem Jahr schaffen. Zuletzt konnte Energie in den vergangenen fünf Spielen nur einen Sieg holen und auch gegen Aachen und Ulm nicht gewinnen. Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz muss seine Mannschaft nach der Länderspielpause wieder in die Spur bekommen, sonst droht das erneute Verpassen der Aufstiegsplätze. Böller-Eklat in 3. Liga: Essen-Keeper im Krankenhaus - Partie geht trotzdem weiter Rot-Weiss Essen steht derzeit auf dem zweiten Platz. Vor allem kann die Mannschaft durch ihre starke Offensive rund um Marek Janssen und Kaito Mizuta überzeugen, ligaweit schießt Essen im Schnitt die zweitmeisten Tore. Dafür bekommt man im Schnitt zu viele Gegentore für eine Mannschaft, die ernsthafte Aufstiegsambitionen hat. Die beiden direkten Duelle gegen Hansa Rostock und Osnabrück hat man verloren, die Spiele gegen Duisburg, Cottbus und Verl stehen noch an. Der SC Verl stellt rund um Jonas Arweiler (12 Tore), Berkan Taz (12 Tore) und Alessio Besio (11 Tore) die beste Offensive der Liga. Zudem kommt Rechtsverteidiger Oualid Mhamdi auf 15 Scorer. Darüber hinaus hat man mit Abstand die höchste Ballbesitzquote der Liga und spielt demnach auch die meisten Pässe pro Spiel. Die Mannschaft aus der kleinen Stadt im Nordosten Nordrhein-Westfalens tat sich allerdings zuletzt schwer gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte. Gegen Aachen und Regensburg verlor Verl, gerade das aggressive Pressing der Jahn-Elf bereitete Probleme. Gegen Ingolstadt, Schweinfurt und Saarbrücken hingegen konnten sie problemlos gewinnen. Mit dieser Form wird es schwer, den SC Verl noch am Aufstieg zu hindern.