Fußball
Bundesliga, 2. Liga, 3. Liga: Diese Entscheidungen können am Wochenende fallen
Veröffentlicht:von Kai Esser
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Videoclip • 02:38 Min
Die Saison biegt auf die Zielgerade ein, nur noch drei Spieltage sind in Deutschlands Profiligen zu spielen. Am Wochenende können weitere Entscheidungen fallen.
Champions League, Europapokal, Abstieg, Aufstieg - am kommenden Wochenende können weitere Entscheidungen in der Bundesliga, 2. Liga und 3. Liga fallen.
Der FC Bayern ist bereits Meister, Borussia Dortmund sicher in der Champions League. Doch welche Teams können am Wochenende ebenfalls Erfolge feiern? ran hat eine Übersicht.
Mögliche Entscheidungen in der Bundesliga
RB Leipzig macht die Champions League fix, wenn…
… sie gegen Bayer Leverkusen gewinnen und der VfB Stuttgart und die TSG Hoffenheim nicht gewinnen.
Der 1. FSV Mainz 05 feiert den sicheren Klassenerhalt, wenn…
… sie gegen den FC St. Pauli gewinnen.
… sie gegen den FC St. Pauli unentschieden spielen und der VfL Wolfsburg nicht gegen den SC Freiburg gewinnt.
Borussia Mönchengladbach feiert den sicheren Klassenerhalt, wenn…
… sie gegen Borussia Dortmund gewinnen und der FC St. Pauli gegen den FSV Mainz 05 nicht gewinnt.
… sie gegen Borussia Dortmund einen Punkt holen und der FC St. Pauli gegen den FSV Mainz 05 verliert und der VfL Wolfsburg nicht gegen den SC Freiburg gewinnt.
Werder Bremen feiert den sicheren Klassenerhalt, wenn…
… sie gegen den FC Augsburg gewinnen und der FC St. Pauli gegen den FSV Mainz 05 nicht gewinnt.
… sie gegen den FC Augsburg einen Punkt holen und der FC St. Pauli gegen den FSV Mainz 05 verliert und der VfL Wolfsburg nicht gegen den SC Freiburg gewinnt.
Der 1. FC Union Berlin feiert den sicheren Klassenerhalt, wenn…
… sie gegen den 1. FC Köln gewinnen und der FC St. Pauli gegen den FSV Mainz 05 nicht gewinnt.
… sie gegen den 1. FC Köln einen Punkt holen und der FC St. Pauli gegen den FSV Mainz 05 verliert und der VfL Wolfsburg nicht gegen den SC Freiburg gewinnt.
Der 1. FC Köln feiert den sicheren Klassenerhalt, wenn…
… sie gegen den 1. FC Union Berlin gewinnen und der FC St. Pauli und VfL Wolfsburg nicht gewinnen.
Der Hamburger SV feiert den sicheren Klassenerhalt, wenn…
… sie gegen den Eintracht Frankfurt gewinnen und der FC St. Pauli und VfL Wolfsburg nicht gewinnen.
Der 1. FC Heidenheim steigt sicher in die 2. Bundesliga ab, wenn…
… sie gegen den FC Bayern München verlieren und der FC St. Pauli gegen den FSV Mainz 05 gewinnt.
Der VfL Wolfsburg kann nicht mehr den sicheren Klassenerhalt erreichen, wenn…
… sie gegen den SC Freiburg verlieren und der HSV sowie der 1. FC Köln nicht verlieren.
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130 Min
Mögliche Entscheidungen in der 2. Liga
Der FC Schalke 04 steigt in die Bundesliga auf, wenn…
… sie gegen Fortuna Düsseldorf gewinnen.
… Hannover 96 nicht mehr Punkte gegen Preußen Münster holt, als Schalke gegen Düsseldorf.
Der SV Darmstadt 98 hat keine Chance mehr auf den Aufstieg, wenn…
… sie gegen den Karlsruher SC nicht mindestens genau so viele Punkte holen, wie Hannover 96 gegen Preußen Münster.
Der VfL Bochum feiert den sicheren Klassenerhalt, wenn…
… sie gegen Arminia Bielefeld punkten.
Holstein Kiel feiert den sicheren Klassenerhalt, wenn…
… sie gegen Eintracht Braunschweig gewinnen und weder Düsseldorf, Magdeburg oder Fürth gewinnen.
Preußen Münster steigt sicher in die 3. Liga ab, wenn…
… sie gegen Hannover 96 verlieren und Braunschweig und Düsseldorf punkten sowie Magdeburg und Fürth gewinnen.
… sie gegen Hannover 96 nicht gewinnen und Dresden und Bielefeld unentschieden spielen und Braunschweig, Düsseldorf, Magdeburg und Fürth allesamt gewinnen.
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Mögliche Entscheidungen in der 3. Liga
Der VfL Osnabrück steigt in die 2. Bundesliga auf, wenn…
… sie gegen Wehen Wiesbaden punkten.
... Rot-Weiss Essen nicht gegen den VfB Stuttgart II gewinnt.
Der FC Hansa Rostock kann nicht mehr in die 2. Bundesliga aufsteigen, wenn…
… sie gegen Alemannia Aachen verlieren, Rot-Weiss Essen gegen den VfB Stuttgart II gewinnt und Energie Cottbus gegen den MSV Duisburg nicht verliert.
Der SC Verl kann nicht mehr in die 2. Bundesliga aufsteigen, wenn…
… Rot-Weiss Essen mehr Punkte holt als Verl gegen den TSV Havelse.
… sie nicht gegen den TSV Havelse gewinnen und der MSV Duisburg gegen Energie Cottbus gewinnt.
Alemannia Aachen kann nicht mehr in die 2. Bundesliga aufsteigen, wenn…
… sie gegen Hansa Rostock nicht gewinnen und Rot-Weiss Essen nicht gegen den VfB Stuttgart II verliert.
… sie gegen Hansa Rostock nicht gewinnen und der MSV Duisburg gegen Energie Cottbus gewinnt.
Der TSV Havelse steigt in die Regionalliga ab, wenn…
… sie nicht gegen den SC Verl gewinnen.
Der SSV Ulm 1846 steigt in die Regionalliga ab, wenn…
… sie nicht gegen Viktoria Köln gewinnen.
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