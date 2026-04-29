Bundesliga, 2. Liga, 3. Liga: Diese Entscheidungen können am Wochenende fallen

FC Bayern - Kompany leidet gegen PSG auf Tribüne: "Katastrophe"

Die Saison biegt auf die Zielgerade ein, nur noch drei Spieltage sind in Deutschlands Profiligen zu spielen. Am Wochenende können weitere Entscheidungen fallen.

Der FC Bayern ist bereits Meister, Borussia Dortmund sicher in der Champions League. Doch welche Teams können am Wochenende ebenfalls Erfolge feiern? ran hat eine Übersicht.

Champions League , Europapokal, Abstieg, Aufstieg - am kommenden Wochenende können weitere Entscheidungen in der Bundesliga, 2. Liga und 3. Liga fallen.

Mögliche Entscheidungen in der Bundesliga

RB Leipzig macht die Champions League fix, wenn…

… sie gegen Bayer Leverkusen gewinnen und der VfB Stuttgart und die TSG Hoffenheim nicht gewinnen.

Der 1. FSV Mainz 05 feiert den sicheren Klassenerhalt, wenn…

… sie gegen den FC St. Pauli gewinnen.

… sie gegen den FC St. Pauli unentschieden spielen und der VfL Wolfsburg nicht gegen den SC Freiburg gewinnt.

Borussia Mönchengladbach feiert den sicheren Klassenerhalt, wenn…

… sie gegen Borussia Dortmund gewinnen und der FC St. Pauli gegen den FSV Mainz 05 nicht gewinnt.

… sie gegen Borussia Dortmund einen Punkt holen und der FC St. Pauli gegen den FSV Mainz 05 verliert und der VfL Wolfsburg nicht gegen den SC Freiburg gewinnt.

Werder Bremen feiert den sicheren Klassenerhalt, wenn…

… sie gegen den FC Augsburg gewinnen und der FC St. Pauli gegen den FSV Mainz 05 nicht gewinnt.

… sie gegen den FC Augsburg einen Punkt holen und der FC St. Pauli gegen den FSV Mainz 05 verliert und der VfL Wolfsburg nicht gegen den SC Freiburg gewinnt.

Der 1. FC Union Berlin feiert den sicheren Klassenerhalt, wenn…

… sie gegen den 1. FC Köln gewinnen und der FC St. Pauli gegen den FSV Mainz 05 nicht gewinnt.

… sie gegen den 1. FC Köln einen Punkt holen und der FC St. Pauli gegen den FSV Mainz 05 verliert und der VfL Wolfsburg nicht gegen den SC Freiburg gewinnt.

Der 1. FC Köln feiert den sicheren Klassenerhalt, wenn…

… sie gegen den 1. FC Union Berlin gewinnen und der FC St. Pauli und VfL Wolfsburg nicht gewinnen.

Der Hamburger SV feiert den sicheren Klassenerhalt, wenn…

… sie gegen den Eintracht Frankfurt gewinnen und der FC St. Pauli und VfL Wolfsburg nicht gewinnen.

Der 1. FC Heidenheim steigt sicher in die 2. Bundesliga ab, wenn…

… sie gegen den FC Bayern München verlieren und der FC St. Pauli gegen den FSV Mainz 05 gewinnt.

Der VfL Wolfsburg kann nicht mehr den sicheren Klassenerhalt erreichen, wenn…

… sie gegen den SC Freiburg verlieren und der HSV sowie der 1. FC Köln nicht verlieren.