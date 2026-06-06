ran Fußball Fußball WM: So reagiert das Netz auf die Nachnominierung von Assan Ouedraogo Videoclip • 01:32 Min Link kopieren Teilen

Beim deutschen Nationalteam sind eine Woche vor dem WM-Auftakt zwar die Kader-Tickets, nicht aber die Stammplätze vergeben. Wir blicken detaillierter auf die Positionskämpfe.

Die deutsche Nationalmannschaft hat das vorletzte Testspiel vor der WM 2026 gegen Finnland mit 4:0 gewonnen. Bundestrainer Julian Nagelsmann zeigte sich zufrieden über die Leistung seiner Mannschaft: "Es war wichtig, sich jetzt gut aus Deutschland zu verabschieden, nochmal ein paar Tore zu erzielen und die Fans mitzunehmen. Ich habe sehr viele gute Dinge gesehen, insgesamt können wir noch mehr an unsere Stärken glauben und müssen nicht so schnell ungeduldig werden." WM 2026: Organisation ruft zu Sammelbeschwerde gegen FIFA-Präsident Infantino auf Kurz vor der Generalprobe gegen die USA am Samstagabend (ab 20:30 Uhr im Liveticker) spitzt sich der Kampf um die Startelfplätze weiter zu. Einige Stars dürfen sich relativ sicher sein, beim ersten Turnierspiel gegen Curacao (Sonntag, 14. Juni, ab 19 Uhr live auf Joyn) von Beginn an auf dem Platz zu stehen. Auf einigen Positionen herrschen jedoch weiterhin verbitterte Konkurrenzkämpfe. Wir sehen uns die aktuelle Situation an.

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Tor: Ohne Testspieleinsatz vor Turnierstart - Neuer ist die Nummer eins Manuel Neuer ist nach seiner Rückkehr die Nummer eins und gesetzt. Oliver Baumann würde im Falle eines Neuer-Ausfalls im Tor stehen. Alexander Nübel komplettiert das Trio als Nummer drei, während Jonas Urbig als reiner Trainingstorhüter kein Teil des offiziellen Kaders ist. Allerdings: Nachdem er bereits das erste Testspiel gegen Finnland verpasste, wird Neuer auch gegen die USA noch nicht im Tor stehen. "Es geht ihm gut. Er ist auf dem Weg zu bester Fitness, trotzdem wollen wir morgen noch kein Risiko eingehen und der Struktur noch die Zeit geben und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass es dann durch das Turnier perfekt verläuft und nichts passiert", erklärte Nagelsmann. Und weiter: "Die Wade hatte ein paar Vorverletzungen. Richtung erstes Gruppenspiel wird er topfit sein und auch nächste Woche ins Mannschaftstraining einsteigen.“ DFB-Team: Manuel Neuer fällt wohl auch für die WM-Generalprobe aus

Rechtsverteidigung: Kimmich wird dringend gebraucht Joshua Kimmich ist wie schon bei der EM als Rechtsverteidiger eingeplant und wird in dieser Rolle gesetzt sein. Nagelsmann hat keinen gelernten Rechtsverteidiger nominiert, wodurch es wohl im Verlauf des Turniers auch keinen Wechsel gibt. Gegen Finnland zeigte der 31-Jährige, wie gut er die Rolle ausfüllen kann, und bereitete unter anderem den ersten Treffer von Deniz Undav per Flanke vor. Sollte das zentrale Mittelfeld ohne Kimmich überhaupt nicht funktionieren, wären mit Malick Thiaw und Antonio Rüdiger zwei Innenverteidiger im Kader, die in der Vergangenheit zumindest vereinzelt rechts hinten ausgeholfen haben. "Ich habe einige Spieler als Alternativen im Auge, sollte Josh ausfallen", verriet Nagelsmann beim Startschuss in Herzogenaurach. Namen wollte er allerdings nicht nennen. DFB-Team: Erstes Training vor WM ohne zwei Stammspieler

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Linksverteidigung: Entfacht Nagelsmann ein Duell zwischen Raum und Brown? "Manchmal glaube ich, du weißt selbst noch gar nicht, wie gut du bist. Du kannst eine ganz, ganz tolle WM spielen", lobte Nagelsmann Nathaniel Brown in seinem Nominierungsvideo. Dass der Bundestrainer damit durchaus recht behalten könnte, zeigte der 22-Jährige gegen Finnland. Überraschenderweise erhielt der Frankfurter den Vorzug gegenüber David Raum und konnte über 90 Minuten eine starke Leistung zeigen. Eigentlich galt der 28-Jährige im Vorfeld als gesetzter Stammspieler - Nagelsmann könnte das Duell um die Linksverteidigerposition allerdings erneut entfacht haben. Für den Leipziger spricht unter anderem seine DFB-Historie: Bei der WM 2022 und EM 2024 konnte er bereits internationale Turniererfahrung sammeln. Zudem gilt er als absoluter Stamm- und Führungsspieler bei RB Leipzig. Brown ist hingegen ein Neuling im Kreis der Nationalmannschaft, konnte aber in dieser Saison erstmals Champions-League-Erfahrung mit Eintracht Frankfurt sammeln. WM 2026: Deutschland vs. Curaçao live im TV, Stream & Ticker – alle Infos zum DFB-Auftakt

Zentrales Mittelfeld: Wer spielt neben Pavlovic? Aleksandar Pavlovic hat zwar erst zehn A-Länderspiele, ist im zentralen Mittelfeld aber wohl gesetzt. Der 22-Jährige spielte im Test gegen Finnland durch und steuerte dabei eine Vorlage bei. Bei Bayern München ist er mittlerweile als Partner neben Joshua Kimmich auf der Doppelsechs nicht mehr wegzudenken. Doch wer wird sein Nebenmann? Gegen Finnland bekam Felix Nmecha die Chance und machte seine Sache durchaus ordentlich. Der BVB-Star war zuletzt einige Wochen verletzt, ist aber rechtzeitig für die WM-Vorbereitung fit geworden. Allerdings hatte Nagelsmann im März in einem Interview mit dem "kicker" auf die Frage, ob ein Duo aus Pavlovic und Nmecha eine Möglichkeit für die WM sei, geantwortet: "Wir brauchen für den offensiveren Part ein etwas anderes Profil, aber einer von beiden hat auf jeden Fall gute Chancen, zu spielen." Die beste Option wäre dann wohl Leon Goretzka, welcher in dieser Saison noch mit Pavlovic beim FC Bayern zusammen spielte. Der 31-Jährige kennt daher das Zusammenspiel mit dem Youngster, hat in der abgelaufenen Saison aber endgültig seinen Stammplatz beim deutschen Rekordmeister verloren. Allerdings kann er mit seiner Erfahrung aus 69 A-Länderspielen überzeugen. Angelo Stiller und Pascal Groß sind wohl eher Backups für Pavlovic. Beide können als Ballverteiler überzeugen, sind jedoch physisch und in Sachen Geschwindigkeit limitiert. Folgerichtig wird wohl immer einer aus dem Duo Goretzka und Nmecha auf dem Platz stehen. Die Nachnominierung von Assan Ouedraogo für den verletzten Lennart Karl könnte aber für neuen Schwung im zentralen Mittelfeld sorgen. Der Leipziger bringt noch einmal ein ganz anderes Profil mit und könnte vor allem in der Offensive für Impulse sorgen.

Quartier bei der WM 2026: DFB-Team residiert im "The Graylyn Estate" "The Graylyn Estate": Deutschlands Quartier für die WM 2026 steht fest

Die deutsche Nationalmannschaft hat für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko eine Bleibe gefunden. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann wird in der Kleinstadt Winston-Salem (Bundesstaat North Carolina) residieren, wohnt während der Endrunde im Hotel "The Graylyn Estate". The Graylyn Estate

Deutschlands WM-Quartier: Riesen-Areal über 55 Hektar

Die Anlage des "The Graylyn Estate" erstreckt sich über 55 Hektar, bietet zahlreiche Sport- bzw. Freizeitmöglichkeiten für die Gäste des Hotels. The Graylyn Estate

Bauten im Südstaaten-Stil

Geprägt ist die Anlage von den zahlreichen Steinhäusern, ebenso gibt es einen riesigen Park, in dem sich die deutschen Nationalspieler während der Endrunde im Sommer 2026 in ihrer Freizeit aufhalten können. The Graylyn Estate

Turmbauten als Hingucker

Neben den Steinhäusern sind auch die vielen Türme auf dem Areal des "The Graylyn Estate" ein echter Hingucker. The Graylyn Estate

Training auf dem Gelände der Wake Forest University

Zum Training bittet Julian Nagelsmann seinen WM-Kader im Sommer 2026 dann auf dem nahe dem Hotel befindlichen Gelände der Wake Forest University. Hier trainieren und spielen normalerweise die Fußball-Teams der Wake Forest University, die Demon Deacons. Wake Forest Athletics

Nähe zwischen Hotel und Trainingsplätzen als als wichtiger Faktor

Bei der Suche nach einem geeigneten Domizil für die WM war die Nähe zwischen Hotel und Trainingseinrichtungen ein wichtiger Faktor, wie Nagelsmann bestätigte. "Wir können sie fußläufig und mit dem Fahrrad in weniger als zehn Minuten erreichen. Das ist ein entscheidender Faktor", sagte der Bundestrainer. Wake Forest Athletics

Nagelsmann mit Trainingseinrichtungen zufrieden

Der DFB-Tross um Nagelsmann, Rudi Völler und Andreas Rettig inspizierte die Trainingsplätze persönlich. Wake Forest Athletics

Drei Trainingsplätze für das DFB-Team

"Wir haben hier drei Fußballplätze in einem sehr, sehr guten Zustand, die alle Ansprüche, die wir aus sportlicher Sicht stellen, erfüllen", sagte Nagelsmann. Wake Forest Athletics

DFB-Delegation schaut sich auch im Innenraum der Uni um

Nagelsmann, Völler und Co. bekamen bei ihrem USA-Besuch auch Einblick in die Räumlichkeiten der Wake Forest University, die das DFB-Team während der Trainingseinheiten nutzen darf. Wake Forest Athletics

Welche Temperaturen erwartet das DFB-Team in North Carolina?

In Winston-Salem, einer Stadt mit ungefähr 250.000 Einwohnern, sind im Juni Temperaturen zwischen 25 bis 30 Grad zu erwarten, verbunden mit einer hohen Luftfeuchtigkeit. ©WFU/Ken Bennett

Abschiedsfoto mit Vertretern der Uni und der Stadt Winston-Salem

Zum Abschied des Vorabbesuchs der DFB-Delegation gab es noch ein gemeinsames Bild mit Vertretern der Wake Forest University und der Stadt Winston-Salem. Wake Forest Athletics 1 / 11 zum vorherigen Bild

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Offensives Mittelfeld: Wer übernimmt den Platz von Lennart Karl? Im offensiven Mittelfeld scheint es so, als wären bereits zwei Plätze vergeben. Trotz einer enttäuschenden Saison beim FC Liverpool ist Florian Wirtz gesetzt, und auch Jamal Musiala wird voraussichtlich in der Startformation stehen. Gegen Finnland konnten beide jeweils mit einem Tor überzeugen. Um den letzten verbleibenden Platz konkurrieren nach dem Ausfall von Lennart Karl nun Leroy Sane und Jamie Leweling. Auf dem Papier hat Leweling dabei die besten Chancen: Der Stuttgarter konnte in dieser Saison glänzen und mit 16 Scorern alleine in der Bundesliga sehr überzeugen. Allerdings musste der 25-Jährige bei der Länderspielpause im März verletzungsbedingt passen, sein letztes Spiel für die DFB-Elf war im November. Gegen Finnland ließ ihn Nagelsmann 90 Minuten auf der Bank, gegen die USA wird Leweling dagegen vermutlich zeigen dürfen, was in ihm steckt - ob ein DFB-Einsatz in diesem Jahr allerdings für die Startelf reicht, wird sich zeigen. Trotz Karl-Aus: Warum der Verzicht auf El Mala richtig ist Leroy Sane erhielt zumindest gegen Finnland den Vorzug vor dem Stuttgarter und durfte ab der 73. Minute ran. Nach dem Spiel lobte Nagelsmann den Kurzauftritt des 30-Jährigen: "Ihr habt alle auch die Einwechslung von Leroy Sané gesehen - das war top. Er bringt eine unfassbare Dynamik. Die eine Situation hat Jamal (Musiala; Anm. d. Red.) sehr gut 'verteidigt', sonst hätte Leroy ein Tor gemacht." Interessant wird sein, ob Nagelsmann in Ouedraogo auch eine Option für den Flügel sieht. Alternativ könnte der Bundestrainer auch Kai Havertz auf die rechte Seite stellen, wie er es Ende März im Testspiel gegen Ghana bereits erfolgreich probte. Damals erzielte Havertz ein Tor. Maximilian Beier und Nadiem Amiri sind wohl als Backups für die Flügel- bzw. Zehnerposition eingeplant.

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