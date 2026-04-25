NFL
NFL Draft 2026: Alle Picks aller Teams im Überblick - Update nach Runde 5
Aktualisiert:von ran.de
NFL
NFL: Draft-Drama live! Eagles klauen Steelers Wunschspieler
Videoclip • 01:15 Min
Der NFL-Draft 2026 läuft. ran zeigt alle Picks der Franchises in der Übersicht.
Der NFL Draft 2026 läuft: Noch bis zum 25. April werden die besten College-Spieler in Pittsburgh ausgewählt.
ran zeigt alle Picks der Franchises in der Übersicht (Stand: 25. April, 9:00 Uhr).
Hinweis: Seit dem NFL-Draft 2017 werden Compensatory Picks an Teams vergeben, die laut der Liga in der vorigen Free Agency einen Nettoverlust an Compensatory Free Agents zu verzeichnen hatten. Für den diesjährigen Draft verteilte die NFL insgesamt 33 dieser Picks an 15 Teams.
Arizona Cardinals
• 1. Runde: 3. Pick: Jeremiyah Love, Running Back
• 2. Runde: 34. Pick: Chase Bisontis, Offensive Guard
• 3. Runde: 65. Pick: Carson Beck, Quarterback
• 4. Runde: 104. Pick: Kaleb Proctor, Defensive Linemen
• 5. Runde: 143. Pick: Reggie Virgil, Wide
• 5. Runde: 156. Pick: George Gumbs Jr., Edge
• 6. Runde: 183. Pick: Karson Sharar, Lineback
• 7. Runde: 215. Pick:
Aktuelle NFL-Videos
Atlanta Falcons
• 2. Runde: 48. Pick: Avieon Terrell, Cornerback
• 3. Runde: 79. Pick: Zachariah Branch, Wide Revceiver
• 4. Runde: 134. Pick: Kandal Daniels, Safety (via Las Vegas Raiders)
• 6. Runde: 208. Pick: Anterio Thompson, Defensive Tackle (via Las Vegas Raiders)
• 6. Runde: 215. Pick: Harold Perkins Jr., Lineback (via Philadelphia Eagles, Compensatory)
• 7. Runde: 231. Pick
Baltimore Ravens
• 1. Runde: 14. Pick: Olaivavega Ioane, Guard
• 2. Runde: 45. Pick: Zion Young, Edge
• 3. Runde: 80. Pick: Ja'Kobi Lane, Wide Receiver
• 4. Runde: 115. Pick: Elijah Sarratt, Wide Receiver
• 4. Runde: 133. Pick: Matthew Hibner, Tight End
• 5. Runde: 162. Pick: Chandler Rivers, Cornerback (via Los Angeles Chargers)
• 5. Runde: 173. Pick: Josh Cuevas, Tight End (Compensatory)
• 5. Runde: 174. Pick: Adam Randall, Runningback (Compensatory)
• 6. Runde: 211. Pick: Ryan Eckley, Punter (via Denver Broncos)
• 7. Runde: 250. Pick (Compensatory)
• 7. Runde: 253. Pick (Compensatory)
Buffalo Bills
• 2. Runde: 35. Pick: T.J. Parker, Edge (via Tennessee Titans)
• 3. Runde: 62. Pick: David Igbinosun, Cornerback (via Denver Broncos)
• 4. Runde: 101. Pick: Jude Bowry, Offensive Tackle (via Tennessee Titans)
• 4. Runde: 125. Pick: Skyler Bell, Wide Receiver (via Chicago Bears)
• 4. Runde: 126. Pick: Kaleb Elarms-Orr, Lineback
• 5. Runde: 167. Pick: Jalon Kilgore, Cornerback (via Houston Texans)
• 5. Runde: 181. Pick: Zane Durant, Defensive Tackle (via Detroit)
• 7. Runde: 220. Pick (via New York Jets)
Carolina Panthers
• 1. Runde: 19. Pick: Monroe Freeling, Offensive Tackle
• 2. Runde: 49. Pick: Lee Hunter, Defensive Tackle (via Minnesota Vikings)
• 3. Runde: 83. Pick: Chris Brazzell II, Wide Receiver
• 4. Runde: 129. Pick: Will Lee III, Cente Back (via Los Angeles Raiders)
• 5. Runde: 144. Pick: Sam Hecht, Center (via. Chicago Bears)
• 5. Runde: 151. Pick: Zakee Wheatley, Safety (via Miami Dolphins)
Nächste Livestreams auf Joyn
Chicago Bears
• 1. Runde: 25. Pick: Dillon Thieneman, Safety
• 2. Runde: 57. Pick: Logan Jones, Center
• 3. Runde: 69. Pick: Sam Roush, Tight End (via New York Giants)
• 3. Runde: 89. Pick: Zavion Thomas, Wide Receiver
• 4. Runde: 124. Pick: Malik Muhammad, Cornerback (via Carolina Panthers)
• 5. Runde: 166. Pick: Keyshaun Elliott, Line Back (via Carolina Panthers)
• 6. Runde: 213. Pick: Jordan van den Berg, Defensive Tackle (via Buffalo Bills)
• 7. Runde: 241. Pick
Cincinnati Bengals
• 2. Runde: 41. Pick: Cashius Howell, Edge
• 3. Runde: 72. Pick: Tacario Davis, Cornerback
• 4. Runde: 128 Pick: Connor Lew, Centre
• 4. Runde: 140 Pick: Colbie Young, Wide Receiver (via New York Jets)
• 6. Runde: 189. Pick: Brian Parker II, Center
• 7. Runde: 221. Pick (via New York Giants)
• 7. Runde: 226. Pick
Cleveland Browns
• 1. Runde: 9. Pick: Spencer Fano, Offensive Tackle (via Kansas City Chiefs)
• 1. Runde: 24. Pick: KC Concepcion, Wide Receiver (via Jacksonville Jaguars)
• 2. Runde: 39. Pick: Denzel Boston, Wide Receiver
• 2. Runde: 58. Pick: Emmanuel McNeil-Warren, Safety (via San Francisco 49ers)
• 3. Runde: 86. Pick: Austin Barber, Offensive Tackle (via Los Angeles Chargers)
• 5. Runde: 146. Pick: Parker Brailsford, Center
• 5. Runde: 149. Pick: Justin Jefferson, Line Back (via Kansas City Chiefs)
• 5. Runde: 170. Pick: Joe Royes, Tight End (via Denver)
• 6. Runde: 182. Pick: Taylen Green, Quarterback (via Denver)
• 7. Runde: 248. Pick (via Seattle Seahawks)
Dallas Cowboys
• 1. Runde: 11. Pick: Caleb Downs, Safety (via Miami Dolphins)
• 1. Runde: 23. Pick: Malachi Lawrence, Edge (via Philadelphia Eagles)
• 3. Runde: 92. Pick: Jaishawn Barham, Edge (via San Francisco 49ers)
• 4. Runde: 112. Pick: Drew Shelton, Offensive Tackle
• 4. Runde: 114. Pick: Devin Moore, Centre Back (via Atlanta Falcons)
• 4. Runde: 137. Pick: LT Overton, Line Back (via Philadelphia Eagles, Compensatory)
• 7. Runde: 218. Pick (via Tennessee Titans)
Denver Broncos
• 3. Runde: 66. Pick: Tyler Onyedim, Defensive Tackle (via Tennessee Titans)
• 4. Runde: 108. Pick (via New Orleans Saints)
• 4. Runde: 111. Pick: Kage Casey, Offensive Guard (via Miami Dolphins)
• 5. Runde: 152. Pick: Justin Joly, Tight End (via Cleveland Browns)
• 7. Runde: 246. Pick
• 7. Runde: 256. Pick (Compensatory)
• 7. Runde: 257. Pick (Compensatory)
Detroit Lions
• 1. Runde: 17. Pick: Blake Miller, Defensive Tackle
• 2. Runde: 44. Pick: Derrick Moore, Edge (via Dallas Cowboys)
• 4. Runde: 118. Pick: Jimmy Rolder, Lineback
• 5. Runde: 157. Pick: Keith Abney II, Center Back
• 5. Runde: 168. Pick: Kendrick Law, Wide Receiver (via Bills)
• 6. Runde: 205. Pick: Skyler Gill-Howard, Defensive Tackle (via Jacksonville Jaguars)
• 6. Runde: 213. Pick (via Seattle Seahawks)
• 7. Runde: 222. Pick (via Cleveland Browns)
Green Bay Packers
• 2. Runde: 52. Pick: Brandon Cisse, Cornerback
• 3. Runde: 77. Pick: Chris McClellan, Defensive Tackle (via Tampa Bay Buccaneers)
• 4. Runde: 120. Pick: Dani Dennis-Sutton, Edge
• 5. Runde: 153. Pick: Jager Burton, Center (via Atlanta Falcons)
• 6. Runde: 201. Pick: Domani Jackson, Cornerback
• 6. Runde: 216. Pick: Trey Smack, Kicker (via Seattle Seahawks)
• 7. Runde: 236. Pick
• 7. Runde: 255. Pick (Compensatory)
Houston Texans
• 1. Runde: 26. Pick: Keylon Rutledge, Guard (via Buffalo Bills)
• 2. Runde: 36. Pick: Kayden McDonald, Defensive Tackle (via Las Vegas Raiders)
• 2. Runde: 59. Pick: Marlin Klein, Tight End
• 4. Runde: 106. Pick: Febechi Nwaiwu, Guard (via Washington Commanders)
• 4. Runde: 123. Pick: Wade Woodaz, Lineback (via Los Angeles Chargers)
• 5. Runde: 141. Pick: Kamari Ramsey, Safety (via Las Vegas Raiders)
• 6. Runde: 204. Pick: Lewis Bond, Wide Receiver (via Los Angeles Chargers)
• 7. Runde: 243. Pick (via San Francisco 49ers)
Indianapolis Colts
• 2. Runde: 53. Pick: CJ Allen, Linebacker (via Pittsburgh Steelers)
• 3. Runde: 78. Pick: A.J. Haulcy, Safety
• 4. Runde: 113. Pick: Jalen Farmer, Offensive Guard
• 4. Runde: 135. Pick: Brye Boettcher, Line Back
• 5. Runde: 156. Pick: George Gumbs Jr., Edge
• 6. Runde: 214. Pick: Caden Curry, Edge (via Pittsburgh Steelers, Compensatory)
• 7. Runde: 237. Pick (via Pittsburgh Steelers)
• 7. Runde: 254. Pick (Compensatory)
Jacksonville Jaguars
• 2. Runde: 56. Pick: Nate Boerkirchner, Tight End
• 3. Runde: 81. Pick: Albert Regis, Defensive Tackle (via Detroit Lions)
• 3. Runde: 88. Pick: Emmanuel Pregnon, Guard
• 3. Runde: 100. Pick: Jalen Huskey, Safety (via Detroit Lions, Compensatory)
• 4. Runde: 119. Pick: Wesley Williams, Edge
• 5. Runde: 164. Pick: Tanner Koziol, Tight End
• 6. Runde: 191. Pick: Josh Cameron, Wide Reveiver (via New England)
• 6. Runde: 203. Pick: C.J. Williams, Wide Reveiver (via Philadelphia Eagles)
• 7. Runde: 233. Pick (via Detroit Lions)
• 7. Runde: 240. Pick
• 7. Runde: 245. Pick (via Los Angeles Rams)
Kansas City Chiefs
• 1. Runde: 6. Pick: Mansoor Delane, Cornerback (via Cleveland Browns)
• 1. Runde: 29. Pick: Peter Woods, Defensive Tackle (via Los Angeles Rams)
• 2. Runde: 40. Pick: R Mason Thomas, Edge
• 4. Runde: 109. Pick: Jadon Canady, Cornerback
• 5. Runde: 161. Pick: Emmett Johnson, Runningback
• 5. Runde: 176. Pick: Cyrus Allen, Wide Receiver
• 6. Runde: 210. Pick (via Los Angeles Rams)
Las Vegas Raiders
• 1. Runde: 1. Pick: Fernando Mendoza, Quarterback
• 2. Runde: 38. Pick: Treydan Stukes, Safety (via Washington Commanders)
• 3. Runde: 67. Pick: Keyron Crawford, Edge
• 3. Runde: 91. Pick: Trey Zuhn III, Center (via Buffalo Bills)
• 4. Runde: 102. Pick: Jermod McCoy, Cornerback (Las Vegas Raiders)
• 4. Runde: 122. Pick: Mike Washington Jr., Running Back (via Philadelphia Eagles)
• 5. Runde: 150. Pick: Dalton Joshnson, Safety (via New Oarleans)
• 5. Runde: 175. Pick: Hezekiah Massis, Cornerback (Compensatory)
• 6. Runde: 195. Pick: Malik Benson, Wide Receiver (via Tampa Bay)
• 7. Runde: 219. Pick
Los Angeles Chargers
• 1. Runde: 22. Pick: Akheem Mesidor, Edge
• 2. Runde: 63. Pick: Jake Slaughter, Center (via New England Patriots)
• 4. Runde: 105. Pick: Brenen Thompson, Wide Receiver (via New York Giants)
• 4. Runde: 117. Pick: Travis Burke, Offesive Tackle
• 4. Runde: 131. Pick: Genesis Smith, Center (via New England Patriots)
• 5. Runde: 145. Pick: Nick Barett, Defensive Linemen (via New York Giants)
• 6. Runde: 202. Pick: Logan Taylor, Guard (via New England Patriots)
• 6. Runde: 206. Pick: Alex Harkey, Offensive Guard (via Cleveland Browns)
Los Angeles Rams
• 1. Runde: 13. Pick: Ty Simpson, Quarterback (via Atlanta Falcons)
• 2. Runde: 61. Pick: Max Klare, Tight End
• 3. Runde: 93. Pick: Keagen Trost, Offensive Tackle
• 6. Runde: 197. Pick: CJ Daniels, Wide Reveiver (via Philadelphia)
• 7. Runde: 232. Pick (via Baltimore Ravens)
• 7. Runde: 251. Pick (Compensatory)
• 7. Runde: 252. Pick (Compensatory)
Miami Dolphins
• 1. Runde: 12. Pick: Kadyn Proctor, Offensive Tackle (via Dallas Cowboys)
• 1. Runde: 27. Pick: Chris Johnson, Cornerback (via San Francisco 49ers)
• 2. Runde: 43. Pick: Jacob Rodriguez, Linebacker
• 3. Runde: 75. Pick: Caleb Douglas, Wide Receiver
• 3. Runde: 87. Pick: Will Kacmarek, Tight End (via Philadelphia Eagles)
• 3. Runde: 94. Pick: Chris Bell, Wide Receiver (via Denver Broncos)
• 4. Runde: 130. Pick: Trey Moore, Edge (via Denver Broncos)
• 4. Runde: 138. Pick: Kyle Louis, Line Back (via San Francisco 49ers, Compensatory)
• 5. Runde: 158. Pick: Michael Taaffe, Safety (via Carolina Panthers)
• 5. Runde: 177. Pick: Kevin Coleman Jr., Wide Receiver (Compensatory)
• 5. Runde: 180. Pick: Seydou Traore, Tight End (Compensatory)
• 6. Runde: 200. Pick: DJ Campbell, Offensive Guard (via Carolina)
• 7. Runde: 238. Pick (via Los Angeles Chargers)
Minnesota Vikings
• 1. Runde: 18. Pick: Caleb Banks, Defensive Tackle
• 2. Runde: 51. Pick: Jake Golday, Linebacker (via Carolina Panthers
• 3. Runde: 82. Pick: Domonique Orange, Defensive Tackle
• 3. Runde: 97. Pick: Caleb Tiernan, Offensive Tackle (Compensatory)
• 3. Runde: 98. Pick: Jakobe Thomas, Safety (via Philadelphia Eagles, Compensatory)
• 5. Runde: 159. Pick: Max Bredeson, Fullback (via Carolina Panthers)
• 5. Runde: 163. Pick: Charles Demmings, Cornerback (via Philadelphia Eagles)
• 6. Runde: 198. Pick: Demond Claiborne, Runningback (via New England)
• 7. Runde: 235. Pick (via Carolina Panthers)
New England Patriots
• 1. Runde: 28. Pick: Caleb Lomu, Offensive Tackle (via Houston Texans)
• 2. Runde: 55. Pick: Gabe Jacas, Edge (via Los Angeles Chargers)
• 3. Runde: 95. Pick: Eli Raridon, Tight End
• 5. Runde: 171. Pick: Karon Prunty, Cornerback
• 6. Runde: 196. Pick: Dametrious Crownover, Offensive Tackle (via Jacksonville)
• 6. Runde: 212. Pick: Namdi Obiazor, Lineback
• 7. Runde: 247. Pick
New Orleans Saints
• 1. Runde: 8. Pick: Jordyn Tyson, Wide Receiver
• 2. Runde: 42. Pick: Christen Miller, Defensive Tackle
• 3. Runde: 73. Pick: Oscar Delp, Tight End
• 4. Runde: 132. Pick: Jeremiah Wright, Guard (via Seattle Seahawks)
• 4. Runde: 136. Pick: Bryce Lance, Wide Receiver (Compensatory)
• 5. Runde: 172. Pick: Lorenzo Styles Jr., Safety (via Seattle Seahawks)
• 6. Runde: 190. Pick: Barion Brown, Wide Receiver
New York Giants
• 1. Runde: 5. Pick: Arvell Reese, Linebacker
• 1. Runde: 10. Pick: Francis Mauigoa, Offensive Tackle (via Cincinnati Bengals)
• 2. Runde: 37. Pick: Colton Hood, Cornerback
• 3. Runde: 74. Pick: Malachi Fields, Wide Receiver (via Kansas City Chiefs)
• 6. Runde: 186. Pick: Bobby Jamison-Travis, Defensive Tackle
• 6. Runde: 192. Pick: J.C. Davis, Offensive Tackle (via Miami Dolphins)
• 6. Runde: 193. Pick: Jack Kelly, Lineback (via Dallas Cowboys)
New York Jets
• 1. Runde: 2. Pick: David Bailey, Edge
• 1. Runde: 16. Pick: Kenyon Sadiq, Tight End (via Indianapolis Colts)
• 1. Runde: 30. Pick: Omar Cooper Jr., Wide Receiver (via Denver Broncos)
• 2. Runde: 50. Pick: D'Angelo Ponds, Cornerback (via Detroit Lions)
• 4. Runde: 103. Pick: Darrell Jackson Jr., Defensive Tackle
• 4. Runde: 110. Pick: Cade Klubnik, Quarterback (via Cincinnati)
• 6. Runde: 188. Pick: Anez Cooper, Guard (via Seattle)
• 7. Runde: 228. Pick (via Dallas Cowboys)
• 7. Runde: 242. Pick (via Buffalo Bills)
Philadelphia Eagles
• 1. Runde: 20. Pick: Makai Lemon, Wide Receiver (via Green Bay Packers)
• 2. Runde: 54. Pick: Eli Stowers, Tight End
• 3. Runde: 68. Pick: Markel Bell, Offensive Tackle (via New York Jets)
• 5. Runde: 178. Pick: Coley Payton, Quarterback (Compensatory)
• 6. Runde: 207. Pick: Micah Morris, Guard (via Los Angeles Chargers)
• 7. Runde: 244. Pick (via Minnesota Vikings)
Pittsburgh Steelers
• 1. Runde: 21. Pick: Max Iheanachor, Offensive Tackle
• 2. Runde: 47. Pick: Germie Bernard, Wide Receiver (via Indianapolis Colts)
• 3. Runde: 76. Pick: Drew Allar, Quarterback (via Dallas Cowboys)
• 3. Runde: 85. Pick: Daylen Everette, Cornerback
• 3. Runde: 96. Pick: Gennings Dunker, Offensive Tackle (via Seattle Seahawks)
• 4. Runde: 121. Pick: Kaden Wtjen, Wide Receiver
• 5. Runde: 169. Pick: Riley Nowakowski, Tight End (via Kansas City)
• 6. Runde: 210. Pick: Gabe Rubio, Defensive Linemen (via Kansas City)
• 7. Runde: 224. Pick (via New Orleans Saints)
• 7. Runde: 230. Pick (via Indianapolis Colts)
• 7. Runde: 249. Pick (via Indianapolis Colts, Compensatory)
San Francisco 49ers
• 2. Runde: 33. Pick: De'Zhaun Stribling, Wide Receiver (via New York Jets)
• 3. Runde: 70. Pick: Romello Height, Edge (via Cleveland Browns)
• 3. Runde: 90. Pick: Kaelon Black, Running Back
• 4. Runde: 107. Pick: Gracen Halton, Defensive Tackle (via Cleveland Browns)
• 4. Runde: 127. Pick: Carver Willis, Offensive Tackle
• 4. Runde: 139. Pick: Ephesians Prysock, Cornerback (Compensatory)
• 5. Runde: 154. Pick: Jaden Dugger, Line Back (via Baltimore Ravens)
• 5. Runde: 179. Pick: Enrique Cruz Jr., Offensive Tackle (via New York Jets, Compensatory)
Seattle Seahawks
• 1. Runde: 32. Pick: Jadarian Price, Running Back
• 2. Runde: 64. Pick: Bud Clark, Safety
• 3. Runde: 99. Pick: Julian Neal, Cornerback (via Pittsburgh Steelers, Compensatory)
• 5. Runde: 148. Pick: Beau Stephens, Offensive Guard
• 6. Runde: 199. Pick: Emmanuel Henderson Jr., Wide Receiver (via New York Jets)
• 6. Runde: 216. Pick (via Pittsburgh Steelers, Compensatory)
Tampa Bay Buccaneers
• 1. Runde: 15. Pick: Rueben Bain Jr., Edge
• 2. Runde: 46. Pick: Josiah Trotter, Linebacker
• 3. Runde: 84. Pick: Ted Hurst, Wide Receiver (via Green Bay Packers)
• 4. Runde: 116. Pick: Keionte Scott, Cente Back
• 5. Runde: 155. Pick: Demonte Capehart, Offensive Tackle
• 5. Runde: 160. Pick: Billy Schrauth, Offensive Guard (via Green Bay Packers)
• 6. Runde: 185. Pick: Bauer Sharp, Tight End (via Las Vegas Raiders)
• 7. Runde: 229. Pick
Tennessee Titans
• 1. Runde: 4. Pick: Carnell Tate, Wide Receiver
• 1. Runde: 31. Pick: Keldric Faulk, Edge (via New England Patriots)
• 2. Runde: 60. Pick: Anthony Hill Jr., Edge (via Chicago Bears)
• 5. Runde: 142. Pick: Fernando Carmona, Offensive Guard (via New York Jets)
• 5. Runde: 165. Pick: Nick Singleton, Runningback (via Buffalo Bills)
• 6. Runde: 184. Pick: Jackie Marshall, Defensive Tackle
• 6. Runde: 194. Pick: Pat Coogan, Center (via Baltimore Ravens)
• 7. Runde: 225. Pick (via Kansas City Chiefs)
Washington Commanders
• 1. Runde: 7. Pick: Sonny Styles, Linebacker
• 3. Runde: 71. Pick: Antonio Williams, Wide Receiver
• 5. Runde: 147. Pick: Joshua Josephs, Defensive End
• 6. Runde: 187. Pick: Kaytron Allen, Runningback
• 6. Runde: 208. Pick: Anterio Thompson, Defensive Tackle (via Las Vegas Raiders)
• 6. Runde: 209. Pick: Matt Gulbin, Center (via San Francisco 49ers)
• 7. Runde: 223. Pick
Mehr NFL-News
NFL
NFL Draft 2026
NFL
NFL
NFL
NFL
