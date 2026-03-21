FC Bayern München: Torhüter spricht über mentale Schwierigkeiten - News und Gerüchte

ran Fußball FC Bayern - Harry Kane furchtlos vor Real: "Keine Angst vor niemandem" Videoclip • 05:13 Min Link kopieren Teilen

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker.

Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de.

+++ 21. März, 15:55 Uhr: Peretz über mentale Schwierigkeiten +++ Daniel Peretz hatte sich nach seinem Wechsel zum FC Bayern 2023 viel vorgenommen. In zwei Spielzeiten kamen aber nur sieben Einsätze zusammen. Eine Leihe zum Hamburger SV im vergangenen Sommer brachte ihn auch nicht entscheidend weiter. Im Gegenteil: Auch beim Aufsteiger war er nur Ersatz. Insgesamt war es keine leichte Zeit für den 25-Jährigen, wie er bei "transfermarkt.de" zugibt. "Es war nicht einfach, aber ich war stark im Kopf und wusste, dass das nur eine Periode ist", sagte er über seine Zeit auf der Bank. Er habe daher die Zeit genutzt, um zu lernen und sich so gut es geht zu verbessern, damit er bereit für regelmäßige Einsätze sei und bestmöglich performen könne. "Ich hatte viele mentale Schwierigkeiten, aber es hat mich wirklich stärker gemacht, diese Zeit zu durchleben", sagte der Israeli. Peretz weiter: "Ich weiß, dass es für mich sehr schwer war. Ich bin froh, dass ich diese lange Periode hinter mir gelassen habe." Er gibt zudem zu: "Ich würde diese Zeit nicht rückgängig machen wollen, insbesondere bei Bayern. Es hat mich zu einer besseren Person, zu einem besseren Leader, Torhüter und Fußballprofi gemacht und mir ein besseres Spielverständnis gegeben. Ich habe die Vorteile mitgenommen – und jetzt ist es an der Zeit, all das zu zeigen, was ich gelernt habe." Das macht er: Bei seinem aktuellen Klub FC Southampton aus der englischen Championship blieb er in zwölf Spielen zehn Mal ohne Gegentor. Sein Vertrag bei den Bayern läuft noch bis 2028, Southampton hat eine Kaufoption über angeblich acht Millionen Euro.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 21. März, 09:10 Uhr: Davies-Abgang bei konkretem Angebot? +++ Ist der FC Bayern bereit, Alphonso Davies abzugeben? Das deutet Bild-Fußballchef Christian Falk auf seinem Portal "cfbayerninsider" an. Die Bayern hatten den Vertrag des Linksverteidigers Anfang 2025 bis 2030 verlängert. Er gehört bei den Bayern mit 15 Millionen Euro zu den Top-Verdienern, fehlte zuletzt aber häufig verletzt. Im Moment muss er wegen einer Oberschenkelverletzung aussetzen. Im Moment geht es vor allem um einen möglichen Backup für Davies, der in München diskutiert werden soll. Doch sollte es ein konkretes Angebot für Davies geben, könnte ein Verkauf ein Thema werden. Die Bayern würden sich dann damit auseinandersetzen, heißt es. Falk schreibt in dem Zusammenhang von einem schon länger bestehenden Interesse von Manchester United, der Klub soll Davies auch weiter beobachten. Ein offizielles Angebot gibt es aber noch nicht.

+++ 20. März, 09:50 Uhr: FC Bayern steigt wohl aus Eichhorn-Rennen aus +++ Der FC Bayern hat wohl eine überraschende Entscheidung getroffen. Wie "Sport1" berichtet, hat sich der deutsche Rekordmeister aus dem Rennen um Kennet Eichhorn verabschiedet. Demnach habe der Klub "sämtliche Überlegungen" einer möglichen Verpflichtung "ad acta" gelegt. Der 16-Jährige kann Hertha BSC im kommenden Sommer aufgrund einer Ausstiegsklausel für wohl rund zehn bis zwölf Millionen Euro verlassen. Lange Zeit galten auch die Münchner als möglicher neuer Arbeitgeber. Innerhalb des FCB soll man aber aufgrund des finanziellen Gesamtpakets Abstand von einem Transfer genommen haben. Zudem werde bei einer Verpflichtung "Unmut in der Nachwuchsabteilung" befürchtet.

+++ 19. März, 11:31 Uhr: FCB holt Zweitliga-Star zurück +++ Der FC Bayern München hat bereits einen Sommertransfer eingetütet: Der Rekordmeister zieht die Rückkauf-Klausel für den zentralen Mittelfeldspieler Noel Aseko von Hannover 96. Der 20-Jährige kam 2022 in die Jugend des FCB, seit Februar 2025 spielt er in Hannover. Erst leihweise, dann wurde die Kaufoption gezogen. Demnach sollen die Bayern 2,5 Millionen Euro in die niedersächsische Landeshauptstadt überweisen. Ob Aseko der Nachfolger von Leon Goretzka wird oder den Verein per erneuter Leihe oder sogar Verkauf verlässt, ist offen.

+++ 18. März, 09:49 Uhr: Haben die Bayern ein zweites Geheim-Konto? +++ Die Zeiten, in denen der FC Bayern München florierende Zahlen schrieb, scheinen vorbei. Wie die "Sport Bild" berichtet, besteht die Möglichkeit, dass der Rekordmeister in diesem Jahr rote Zahlen schreibt. Bereits vor Jahren sagte Patron Uli Hoeneß, dass das legendäre Festgeldkonto aus früheren Tagen geschrumpft sei. Dass Sportvorstand Max Eberl sparen müsse, ist ebenfalls ein offenes Geheimnis. Geldsorgen sollen die Bayern jedoch nicht haben. Laut des Berichts gibt es ein Konto, welches der Stadion GmbH zuzuordnen ist. Dort sollen sich angeblich liquide Mittel im neunstelligen Bereich befinden.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 17. März, 10:55 Uhr: Juventus kontaktiert Goretzka +++ Nach einem Bericht der italienischen "Gazzetta dello Sport" beschäftigt sich Juventus Turin intensiv mit Leon Goretzka. Die "Alte Dame" prüft demnach für den Sommer einen neuen Vorstoß. Bei den Münchnern soll der auslaufende Vertrag des Mittelfeldspielers nicht verlängert werden. Juve-Trainer Luciano Spalletti soll vom deutschen Nationalspieler schwärmen und ihn auf die Wunschliste gepackt haben. Der 31-Jährige soll neue Leitfigur im zentralen Mittelfeld Turins werden. Dem Bericht zufolge beschäftigt sich Juventus schon seit vielen Jahren mit Goretzka. Und fragte bereits häufiger an. Das Interesse reicht offenbar bis in Goretzkas Jugendzeit zurück. Neben Juventus werden auch der FC Arsenal und Bayer 04 Leverkusen als Interessenten genannt.

+++ 15. März, 17:40 Uhr: Bayern erhält prominente Konkurrenz bei Read +++ Der FC Bayern muss beim Versuch, Givairo Read zu verpflichten, offenbar das Gaspedal drücken. Laut Informationen von Bayern-Insider Christian Falk hat sich Manchester City dem Poker um den jungen Rechtsverteidiger von Feyenoord Rotterdam angeschlossen. Die Bayern sind offenbar bereit, 20 bis 30 Millionen Euro zu bezahlen, um den 19-Jährigen unter Vertrag zu nehmen. Sollte Manchester City aber ernst machen, könnten schnell deutlich höhere Summen diskutiert werden. Die Münchner sind nun unter Zugzwang, die eigenen Interessen durchzusetzen. "Sie wollen einen schnellen Deal abschließen, damit sie sich keine Sorgen machen müssen, dass Man City ins Spiel kommt", verdeutlichte Falk. Sollte sich Read aber als zu teuer erweisen, werden sich Bayern "aus dem Deal zurückziehen müssen". Gespräche zwischen den Bayern und der Read-Seite laufen dem Transfer-Experten zufolge bereits. Gut möglich, dass diese nun intensiviert werden. Read hat in der laufenden Saison 16 Pflichtspiele für Feyenoord bestritten und dabei ein Tor erzielt sowie drei Treffer vorbereitet. Insgesamt kommt er auf 50 Pflichtspiele (vier Tore, elf Assists) bei den Feyenoord-Profis. Der niederländische U21-Nationalspieler ist noch bis 2029 an Feyenoord gebunden. Eine Vertragskonstellation, die nahelegt, dass die gehandelten 20 bis 30 Millionen Euro eher knapp bemessen sind.

+++ 13. März, 15:10 Uhr: Bayern an Messi dran? +++ Holt der FC Bayern einen ganz Großen nach München? Zumindest in Sachen Namen? Die Rede ist von Rayane Messi, einem französischen Offensivspieler vom RC Straßburg, der aktuell an den saudi-arabischen Klub Neom FC ausgeliehen ist. „Normalerweise, wenn du mir sagen würdest, Bayern ist an einem Spieler interessiert, der in Saudi-Arabien spielt, dann würde ich sagen: Hmm", sagte Reporter Christian Falk im "Bild"-Podcast "Bayern Insider". Und weiter: "Aber er gehört Straßburg, ist nur ausgeliehen – und Bayern war an dem schon mal dran. Er ist intern bekannt bei Bayern, er ist U19-Nationalspieler von Frankreich. Also vielleicht ... Backup für Luis Diaz, warum nicht?" "Messi als Backup, das hat es noch nicht oft gegeben", meinte "Bild"-Reporter Heiko Niedderer in dem Podcast: "Alleine vom Namen her würde ich ihn nehmen. Bei dem Namen frage ich mich: Hilft der, oder schadet der eher in der Jugend?" Der junge Messi steht in Straßburg noch bis 2030 unter Vertrag. Die Bayern sollen ihn schon beobachtet haben, als er bis 2024 noch beim französischen Drittligisten Dijon spielte.

+++ 12. März, 17:48 Uhr: Osijek-Boss spricht über angebliches Bayern-Interesse an Matkovic +++ Der FC Bayern München ist wohl mal wieder an einem spannenden Talent aus dem Ausland dran. Wie NK Osijeks Präsident Robert Spehar berichtet, soll der deutsche Rekordmeister Stürmer-Juwel Anton Matkovic ins Visier genommen haben. "Er wird mit Anrufen von Managern bombardiert – Dinamo, Hajduk, Bayern, ich weiß nicht, wer alles genannt wird. Ich glaube, sein Kopf ist wie eine Trommel. Jemand aus dem Verein muss rund um die Uhr bei ihm sein und sehen, was als Nächstes passiert und wie es weitergeht", sagte Spehar der kroatischen Zeitung "Sportske Novosti". Beim Abstiegskandidaten aus der ersten kroatischen Liga sorgt Matkovic für Aufsehen. In seiner Heimat wird er sogar schon mit dem ehemaligen Münchner Ivica Olic verglichen. Matkovic gilt demnach nicht als der klassische Mittelstürmer, sondern zeichnet sich durch Arbeit gegen den Ball und starke Mentalität aus. Matkovic‘ Vertrag in Osijek läuft noch bis zum Sommer 2027.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 10. März, 08:55 Uhr: Stuttgart-Talent offenbar im Bayern-Fokus +++ Dayot Upamecano bleibt. Jonathan Tah und Min-jae Kim sind die weiteren Innenverteidiger. Hiroki Ito dauerverletzt. Benötigt es eine weitere Alternative? Zumindest sollen die Bayern die Augen offenhalten für vielversprechende und auch junge Optionen. In das Profil passt Finn Jeltsch. Der 19-Jährige ist beim VfB Stuttgart einer der besten Defensivspieler. Der FC Liverpool und Arsenal sollen bereits aufmerksam geworden sein. Er kam 2025 erst vom 1. FC Nürnberg zu den Stuttgartern. Insider und auch die "Bild" spekulieren wegen des langfristigen Vertrages bis 2030 auf eine mögliche Ablöse um die 50 Millionen Euro. Vielleicht zu viel für den FC Bayern, der an sich auf der Innenverteidiger-Position gut aufgestellt ist. "Sein Profil passt sehr gut zu unserer Dominanz und Spielkontrolle. Im Spielaufbau ist er einer derjenigen, der es – auch innerhalb der Bundesliga – sehr gut macht. Bei seinen Dribblings stößt er stellenweise bis zum gegnerischen Strafraum vor. Diese Routine und Abgeklärtheit in diesem Alter, das ist schon beeindruckend", lobte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth den Verteidiger zuletzt.

+++ 06. März, 20:28 Uhr: Eberl erklärt Verbleib von Goretzka mit Nagelsmann-Interview +++ Dass Leon Goretzka vor ein paar Tagen von Julian Nagelsmann im "kicker"-Interview quasi eine Garantie bezüglich der Nominierung für den WM-Kader ausgesprochen bekam, hat viele Beobachter überrascht. Denn der 31-Jährige ist beim FC Bayern kein Stammspieler. Gut möglich aber, dass Nagelsmann diese Situation lieber ist als die Ungewissheit, ob Goretzka bei einem neuen Verein überhaupt zum Einsatz kommt. So könnte man jedenfalls die Äußerung von Sportvorstand Max Eberl verstehen, der bei "Sky" vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (Jetzt im Liveticker) sagte: „Ich glaube, das war bei Leon auch ein Grund in seiner Entscheidung, ob er jetzt im Winter geht oder nicht." Dem Vernehmen nach hatte der defensive Mittelfeldspieler mehrere Angebote von internationalen Topklubs, schlug die aber aus, um beim FC Bayern die Saison zu beenden. "Wahrscheinlich hat er Signale von Julian bekommen, dass er trotz dessen, dass er in Bayern vielleicht nicht umstrittener Stammspieler ist, die Möglichkeit hat", so Eberl weiter: "Er möchte sich hier mit Titeln verabschieden. Das ist sein Wunsch. Und wenn ich das Interview lese, hat Leon sehr gute Chancen." Dass Goretzka am Ende der Saison die Bayern verlässt, steht fest.

+++ 06. März, 19:30 Uhr: Kompany beruft erstmals Maycon Cardozo in den Kader +++ Der steile Aufstieg von Youngster Maycon Cardozo beim FC Bayern hat die die nächste Stufe erreicht. Der 17-Jährige steht am Freitagabend gegen Borussia Mönchengladbach (Jetzt im Liveticker) erstmals im Bundesligakader des Rekordmeisters. Zuerst hatte die "Bild" darüber berichtet. Erst vor wenigen Tagen hatte der Klub die "langfristige" Vertragsverlängerung mit dem gebürtigen Brasilianer bekanntgegeben. Cardozo, der in Thailand aufgewachsen ist, war 2024 als Probespieler über den World Squad zum FC Bayern gekommen und überzeugte. Über die U17 und die U19 der Bayern schaffte Cardozo den Sprung in die U23-Mannschaft, der er seit der Winterpause angehört. In der Regionalliga hinterließ er mit zwei starken Auftritten direkt Eindruck. In der U19 kam er in der Hinrunde auf acht Torbeteiligungen in zwölf Spielen. "Wir freuen uns, dass er gemeinsam mit uns seine nächsten Schritte machen wird und sind gespannt auf seine weitere Entwicklung", hatte Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung, im Rahmen der Vertragsverlängerung gesagt. Anfang Januar hatte Cardozo im Testspiel gegen RB Salzburg erstmals Profiluft schnuppern dürfen.

+++ 05. März, 10:17 Uhr: Leipzig-Fehleinkauf stand kurz vor Bayern-Wechsel +++ Die Stürmer-Suche des FC Bayern bestimmte die Schlagzeilen des Sommer-Transferfensters 2025. Letztlich entschied sich der Deutsche Rekordmeister für Nicolas Jackson. Die erste Wahl war Jackson bekanntlich aber nicht. Wie die "Bild" jetzt berichtet, war sich der FCB bereits mit Ademola Lookman einig. Der damalige Stürmer von Atalanta Bergamo hatte zwischen 2018 und 2022 bei RB Leipzig nur insgesamt 24 Spiele bestritten und wurde mehrmals ausgeliehen. Im vergangenen Sommer wurde sein Wechsel offenbar in letzter Sekunde von seinem Verein untersagt. Bergamo war demnach an einem Leih-Deal, den Max Eberl einfädeln wollte, nicht interessiert. Lookman blieb über den Sommer in Bergamo, wechselte aber zur Winter-Deadline zu Atletico Madrid.

- Anzeige -

+++ 04. März, 16:14 Uhr: Offensiv-Youngster unterschreibt neuen Vertrag +++ Offensivtalent Maycon Cardozo hat seinen Vertrag beim FC Bayern langfristig verlängert. Das gab der Verein am Mittwochnachmittag bekannt. Der 17-Jährige gebürtige Brasilianer hat beim Rekordmeister einen Fördervertrag für die nächsten Jahre unterschrieben. Die genaue Vertragsdauer hat der Klub nicht mitgeteilt. Cardozo wuchs in Thailand auf und besitzt neben dem brasilianischen auch einen portugiesischen Pass. 2024 kam er vom Bangkok Christian College in den FC Bayern World Squad. Von dort gelang ihm 2025 der Schritt ins Nachwuchsleistungszentrum der Bayern. Nach Einsätzen in der U17 und U19 kam er in diesem Jahr bereits in zwei Regionalligaspielen für Bayern II zum Einsatz. Dort wurde der dribbelstarke Offensivmann jeweils als Linksaußen eingesetzt.

+++ 04. März, 07:17 Uhr: Neuer-Entscheidung über Karriereende steht an +++ Macht Manuel Neuer noch eine Saison weiter oder hängt er seine Torwart-Handschuhe an den Nagel? Wie die "Sport Bild" berichtet, soll eine Entscheidung beim Weltmeister von 2014 zeitnah anstehen. Demnach wird in der Länderspielperiode Ende März eine Entscheidung um Neuer fallen, ob er seinen Vertrag beim FC Bayern nochmal für ein Jahr verlängern will. Passend, da Neuer in diesem Zeitraum seinen 40. Geburtstag feiert.

+++ 03. März, 17:35 Uhr: Wunschziel von Goretzka nach Bayern-Abschied fix? +++ Im kommenden Sommer endet das Engagement von Leon Goretzka beim FC Bayern. Noch ist nicht klar, wie es für ihn im Anschluss weitergeht. Laut "Bild" würde der 31-Jährige am liebsten in die Premier League wechseln, genauer gesagt zum FC Arsenal. Laut dem Bericht sind mehrere Topklubs an Goretzka interessiert, primär Vereine aus Italien und England. Die "Gunners", über deren Interesse jüngst Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtete, seien demnach aber das "Hauptziel" für den deutschen Nationalspieler. Im Vergleich zu Tottenham Hotspur, die ebenfalls interessiert sein sollen, spielen sie in der kommenden Saison nämlich sicher in der Königsklasse. Aber: Ein konkretes Angebot von Arsenal soll es noch nicht gegeben haben. Übrigens: In Italien gelten Inter Mailand, Juventus Turin und die AC Mailand als interessiert. Im Januar hatte sich unlängst Atletico Madrid um den Deutschen bemüht.

+++ 03. März, 09:58 Uhr: Bayern beobachtet offenbar Benfica-Juwel +++ Der FC Bayern München hat nach dem Abgang von Sacha Boey eine kleine Vakanz auf der Position des Rechtsverteidigers. Deshalb hat sich der Rekordmeister laut "Sky" offenbar nach dem Status von Daniel Banjaqui erkundigt. Der 18 Jahre alte Abwehrspieler auf der rechten Seite gab im Januar erst sein Debüt für die erste Mannschaft von Benfica Lissabon. Eigentlich spielt er in der zweiten Mannschaft des Rekordmeisters aus Portugal. Bei der vergangenen U17-WM , als die deutsche Mannschaft in der Gruppenphase ausschied, erzielte Banjaqui einen Treffer gegen die DFB-Auswahl.

+++ 01. März, 22:23 Uhr: Dreesen nennt Zeitrahmen für Gespräche mit Kane und Neuer +++ Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, hat einen Zeitrahmen für Gespräche über die Zukunft von Harry Kane und Manuel Neuer genannt. Demnach soll im zweiten Quartal, das am 1. April beginnt, mit den beiden Stars über mögliche Vertragsverlängerungen gesprochen werden. Bei Manuel Neuer, der am 27. März seinen 40. Geburtstag feiert, wird es um die Fortsetzung seiner langen und erfolgreichen Karriere gehen. "Das ist doch ganz klar, dass wir miteinander sprechen. Und wir haben genauso miteinander auch vereinbart, dass wir uns in aller Gelassenheit dann im zweiten Quartal über die Zukunft unterhalten", sagte Dreesen bei "Bild TV". Nach den Gesprächen wolle man schauen, wie es weitergehe, so Dreesen. Eine Entscheidung, weiterzuspielen oder aufzuhören, wird der Torwart wohl auch von seinem körperlichen Befinden abhängig machen. Zuletzt präsentierte sich der Weltmeister von 2014 in guter Form. Bei Torjäger Kane wird das Gesprächsthema die vorzeitige Verlängerung seines Vertrages sein, der nach der Saison 2026/27 ausläuft. Gemeinsam mit Kane wolle man sich im zweiten Quartal die Vertragssituation anschauen. Dreesen zeigte sich optimistisch, dass der 32-Jährige auch über den Sommer 2027 hinaus in München bleiben könnte. "Die Zeichen der Zeit sind so, dass Harry sich sehr wohlfühlt. Wir sind sehr zufrieden mit ihm", erklärte Dreesen. Eine Ausstiegsklausel habe der Engländer kürzlich verstreichen lassen, was der Vorstands-Boss als Bekenntnis zum FC Bayern wertete.

+++ 01. März, 11:05 Uhr: Monate vor Saisonende: Kane bricht eigenen Torrekord +++ Die Saison 2025/26 läuft noch rund zweieinhalb Monate, dennoch hat Bayern-Stürmer Harry Kane bereits seinen persönlichen Torrekord gebrochen. Beim 3:2-Sieg im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund traf der Angreifer zweimal und schraubte wettbewerbsübergreifend sein Torkonto in dieser Saison in 37 Pflichtspielen auf 45 Treffer hoch. In seiner ersten Saison beim Rekordmeister hatte er es in 45 Partien auf 44 Tore gebracht, in seiner zweiten Spielzeit glückten 41 Treffer in 51 Partien. Dazu kommt: Bereits am 24. Spieltag schoss Kane damit sein 30. Ligator - überboten in der Historie der höchsten deutschen Spielklasse nur von Robert Lewandowski, der 2020/21 am 24. Spieltag bereits 31 Treffer für den FCB erzielt hatte. Insgesamt kommt Kane übrigens auf 130 Tore in 133 Pflichtspielen für die Münchner, dazu kommen 31 Assists.

+++ 28. Februar, 14:20 Uhr: Schweinsteiger war Kandidat für Trainerteam von Kompany +++ Interessante Enthüllung von Tobias Schweinsteiger. Der Ex-Fußballprofi hat im Interview mit "t-online" verraten, dass er 2024 im Trainerteam von Vincent Kompany beim FC Bayern hätte landen können. Entsprechende Gespräche hätten demnach stattgefunden. Im Sommer vor gut eineinhalb Jahren übernahm Kompany von Thomas Tuchel die Geschicke beim Rekordmeister – mit Schweinsteiger als möglichem Kandidaten. "Es gab schon das eine oder andere Telefonat. Über den Fußballlehrerlehrgang hatte Kompany aber schon Kontakt mit Rene Maric (aktueller Bayern-Co-Trainer, d. Red.) – und auch sein Trainerteam irgendwo schon im Kopf. Und da war ich nicht mit dabei", verriet der Ex-Profi: "Das ist aber ein normaler und üblicher Vorgang. Damit hatte sich das für mich dann auch wieder erledigt." Der Bruder von Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger spielte während seiner aktiven Laufbahn unter anderem für die Bayern, 2015 beendete er nach einem Engagement bei deren Reserve seine Karriere. In der Folge schlug er eine Trainerlaufbahn ein und arbeitete unter anderem bei der U17 und der zweiten Mannschaft der Münchner als Assistenztrainer.