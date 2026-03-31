ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Lennart Karl - ist das seine neue Flamme? Videoclip • 01:18 Min Link kopieren Teilen

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker.

Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de.

+++ 31. März, 20:13 Uhr: FC Bayern befasst sich wohl mit HSV-Keeper Heuer Fernandes +++ Beim FC Bayern bereiten sich die Verantwortlichen wohl auch für ein Szenario vor, wonach der Rekordmeister künftig ohne den bisherigen Stammkeeper Manuel Neuer auskommen muss. Da der 40-Jährige nach wie vor nicht entschieden hat, ob er seinen Vertrag noch um ein weiteres Jahr verlängern möchte, sollen sich die FCB-Bosse wohl nach Alternativen umsehen. Dabei geht es aber nicht um eine neue Nummer 1, sondern um einen vorzugsweise routinierten Backup für Jonas Urbig. Bei einem Neuer-Abgang soll der 22-Jährige zur Nummer 1 aufsteigen. Wie die "Sportbild" nun berichtet, sollen die Münchner sich deshalb mit Daniel Heuer Fernandes vom Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV beschäftigen. Der 33-Jährige überzeugte bislang in der laufenden Saison mit starken Leistungen und ist zudem nur noch bis zum Sommer 2027 an die Hanseaten gebunden. Sollten die Gespräche der Hamburger mit Heuer Fernandes über eine vorzeitige Verlängerung scheitern, seien sie dem Bericht nach zu einem Verkauf im Sommer bereit. Vor Heuer Fernandes kam auch schon das Gerücht auf, dass die Bayern auch den aktuellen deutschen Nationaltorhüter Oliver Baumann im Blick haben sollen.

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+++ 31. März, 07:15 Uhr: Max Eberl kommentiert Salah-Gerücht +++ Bayern-Sportvorstand Max Eberl hat Spekulationen über ein mögliches Interesse des FC Bayern an Mohamed Salah unmissverständlich zurückgewiesen. Anlass waren Aussagen von Ägyptens Teammanager Ibrahim Hassan, der im Fernsehen erklärt hatte, neben Paris Saint-Germain und mehreren italienischen Vereinen habe auch der deutsche Rekordmeister beim Offensivstar vorgefühlt. Eberl widersprach dieser Darstellung auf Nachfrage des arabischen Fußball-Journalisten Ismael Mahmoud jedoch deutlich und stellte klar, dass Salah vom FC Bayern kein Angebot erhalten habe. Damit nimmt der Münchner Funktionär einem der zuletzt kursierenden Transfergerüchte früh den Wind aus den Segeln. Rund um Salah wird derzeit intensiv über die Zukunft des Angreifers spekuliert, da er sich mit dem FC Liverpool jüngst auf einen vorzeitigen Abschied im Sommer geeinigt hat. Entsprechend wird der ägyptische Nationalspieler seit Tagen mit mehreren internationalen Vereinen in Verbindung gebracht. Zu den Interessenten sollen neben Klubs aus Saudi-Arabien auch Inter Miami zählen. Wo Salah seine Karriere nach der Saison fortsetzt, ist nach aktuellem Stand offen. Klar ist nach Eberls Stellungnahme allerdings: Ein Wechsel zum FC Bayern zeichnet sich derzeit nicht ab.

+++ 30. März, 20:50 Uhr: Wildes Gerücht um Cole Palmer +++ Für den FC Chelsea läuft es sportlich eher mau. In der Champions League ist der ambitionierte Klub bereits ausgeschieden, in der Premier League steht aktuell Platz sechs zu Buche. Das sorgt automatisch für Spekulationen, dass Superstar Cole Palmer mit der Ausbeute unzufrieden sein könnte. So unzufrieden, dass er möglicherweise im Sommer das Weite sucht, falls die Blues die Qualifikation für die Königsklasse verpassen sollten. Die "Sun" berichtet von drei angeblichen Interessenten: Neben Real Madrid und Manchester United wird auch der FC Bayern genannt. Das "Problem" wird auch erwähnt: dass Palmer intern mit 170 Millionen Euro bewertet wird. Unter anderem, weil sein Vertrag noch bis 2033 läuft. Was einen Transfer, vor allem aus Bayern-Sicht, dann eher unwahrscheinlich macht.

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