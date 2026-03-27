ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Lennart Karl - ist das seine neue Flamme? Videoclip • 01:18 Min Link kopieren Teilen

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker.

Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de.

+++ 27. März, 16:01 Uhr: Leon Goretzka wird wohl von Klubs aus drei europäischen Top-Ligen umworben +++ Leon Goretzka ist im Visier mehrerer Vereine. Der 31-Jährige wird den FC Bayern im Sommer ablösefrei verlassen und sucht noch nach einem neuen Klub. Laut der "Bild" sollen sich Vereine aus Italien, Spanien und England für den Nationalspieler interessieren. Besonders die AC Mailand soll inzwischen starkes Interesse an Goretzka bekundet haben. Trainer Massimiliano Allegri wünsche sich sofortige Hilfe und einen gestandenen Profi. Atlético Madrid soll sich ebenfalls bereits im Gespräch mit dem Mittelfeldspieler befinden und schon klare Gehaltsvorstellungen kommuniziert haben. Und aus England höre die "Bild", dass Goretzka auch beim FC Arsenal und bei Manchester United Interesse geweckt habe. Wohin auch immer es am Ende für den Bayern-Profi geht, gerade befinde er sich in einer komfortablen Verhandlungsposition.

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+++ 26. März, 09:32 Uhr: Transfer von Benfica-Talent offenbar vom Tisch +++ Der FC Bayern muss sich offenbar vorerst von einem Transfer von Abwehrtalent Daniel Banjaqui verabschieden. Wie die portugiesische Zeitung "A Bola" berichtet, hat der Rechtsverteidiger von Benfica Lissabon mit Vollendung seines 18. Lebensjahres einen neuen, langfristigen Vertrag bis 2031 unterschrieben. Zuvor hatte "Sky" berichtet, dass die Bayern sowohl bei Benfica als auch bei Banjaqui selbst offiziell ihr Interesse hinterlegt hätten. Durch den neuen Vertrag samt angeblicher Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro ist ein Transfer aber in weite Ferne gerückt. Der portugiesische U21-Nationalspieler gilt als großes Talent auf der Rechtsverteidigerposition, der Schnelligkeit, Physis und Offensivstärke verbindet. Bei Benfica kommt er bislang noch vorwiegend in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Die Bayern sollen Banjaqui demnach als Alternative zu Topkandidat Givairo Read von Feyenoord Rotterdam gesehen haben. Auch der FC Barcelona soll Banjaqui offenbar auf dem Zettel haben.

+++ 25. März, 09:48 Uhr: FC Bayern erhält wohl Mega-Angebot für Olise +++ Vor dem Viertelfinalspiel in der Champions League gegen Real Madrid wird es brisant: Angeblich interessieren sich die "Königlichen" für Bayern-Star Michael Olise! Nur Unruhe stiften oder ernste Absichten? So oder so sei das Thema laut "Bild" mittlerweile in der Kabine angekommen. Real-Präsident Florentino Pérez sei ein Fan des 24-Jährigen und möchte die Fans mit einem großen Transfernamen verwöhnen. Dem Bericht zufolge wäre Real Madrid bereit, für Olise tief in die Tasche zu greifen und eine Ablösesumme von 165 Millionen Euro zu investieren. Neben Real Madrid sollen auch Liverpool und Manchester City ein Auge auf den Offensivspieler geworfen haben. Mit elf Toren und 19 Vorlagen in der Bundesliga zählt der Franzose aktuell zu den herausragenden Spielern der Liga. Noch höher soll das mögliche Angebot des FC Liverpool ausfallen, von bis zu 200 Millionen Euro ist die Rede. An der Anfield Road könnte Olise perspektivisch die Nachfolge von Mohamed Salah antreten, dessen Abschied zum Saisonende zuletzt bekannt wurde. Beim FC Bayern will man sich mit solchen Szenarien derzeit allerdings nicht beschäftigen. Sportvorstand Max Eberl betonte zuletzt, dass ein möglicher Sommer-Abschied des Offensivspielers intern kein Thema sei. Vielmehr sehen die Bayern in Olise einen festen Bestandteil ihrer sportlichen Zukunft. Sein Vertrag in München läuft noch bis 2029 - ohne Ausstiegsklausel. Auch der Spieler selbst soll sich in München wohlfühlen und privat bereits gut eingelebt haben.

+++ 23. März, 17:48 Uhr: Bayern stattet portugiesisches Talent mit Profivertrag aus +++ Der Rekordmeister bindet den 19 Jahre alten Mittelfeldspieler David Santos Daiber langfristig an sich. Seit zehn Jahren durchläuft der Portugiese die Nachwuchsmannschaften in München und durfte bereits vergangenen Dezember sein Profi-Debüt feiern. Seitdem lief er ein weiteres Mal im Team von Vincent Kompany auf. "Er ist ein spielintelligenter, ballsicherer und extrem zuverlässiger Mittelfeldspieler", sagte Sportdirektor Christoph Freund und betonte: "Wir trauen ihm viel zu." Santos Daiber habe "durch das regelmäßige Training mit den Profis in den vergangenen Monaten noch einmal einen großen Entwicklungssprung gemacht". Der portugiesische U-19-Nationalspieler verpflichtete sich bis 2030 beim deutschen Rekordmeister.

+++ 23. März, 17:48 Uhr: Bayern stattet portugiesisches Talent mit Profivertrag aus +++ Der Rekordmeister bindet den 19 Jahre alten Mittelfeldspieler David Santos Daiber langfristig an sich. Seit zehn Jahren durchläuft der Portugiese die Nachwuchsmannschaften in München und durfte bereits vergangenen Dezember sein Profi-Debüt feiern. Seitdem lief er ein weiteres Mal im Team von Vincent Kompany auf. "Er ist ein spielintelligenter, ballsicherer und extrem zuverlässiger Mittelfeldspieler", sagte Sportdirektor Christoph Freund und betonte: "Wir trauen ihm viel zu." Santos Daiber habe "durch das regelmäßige Training mit den Profis in den vergangenen Monaten noch einmal einen großen Entwicklungssprung gemacht". Der portugiesische U-19-Nationalspieler verpflichtete sich bis 2030 beim deutschen Rekordmeister.

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+++ 23. März, 14:10 Uhr: Wildert der FC Bayern bei einem Bundesliga-Konkurrenten? +++ Schnappt sich der FC Bayern Bazoumana Toure von der TSG 1899 Hoffenheim? Laut einem Bericht von "fussballdaten.de" will der Rekordmeister den 20 Jahre alten Nationalspieler der Elfenbeinküste verpflichten. Dabei verfolge der FCB eine "aggressive Transferstrategie". Toure soll bei einem Wechsel im Sommer rund 50 bis 55 Millionen Euro kosten. Die Konkurrenz für den FC Bayern kann sich aber sehen lassen, denn auch der FC Arsenal und Manchester United sollen Interesse haben, daneben auch der AFC Bournemouth, der FC Everton und Leeds United. Toure war im Januar 2025 für zehn Millionen Euro vom schwedischen Klub Hammarby IF nach Hoffenheim gewechselt.

+++ 23. März, 07:40 Uhr: Hamann warnt Kane und die Bayern +++ Harry Kane und die Rekordjagd. Schnappt er sich die 41 Saisontore von Ex-Bayern-Stürmer Robert Lewandowski? Bei 31 Treffern steht Kane, der also elf Tore bräuchte, um alleiniger Rekordhalter zu werden. Der frühere Münchner Dietmar Hamann warnt allerdings davor, sich zu sehr auf den Rekord zu fokussieren: "Ich glaube, die Bayern und auch Kane täten gut daran, diesen Rekord in den Abstellraum zu stellen", sagte der Ex-Liverpool-Star bei "Sky". "Weil wichtig ist, dass sie in der Champions League eine Runde weiterkommen – und am besten noch eine und dass sie die Champions League gewinnen." Auf dem Weg dorthin sollten persönliche Bestmarken zweitrangig sein, wenn überhaupt. "Diese persönlichen Rekorde – das mag für ihn wichtig sein – aber es sollte eigentlich keine Rolle spielen. Der Teamerfolg steht im Vordergrund." Dabei verweist Hamann auf eine Situation, die zwei Jahre zurückliegt. "In Madrid ist er zehn Minuten vor Schluss raus – als man weiter war." Die Bayern schieden damals trotzdem noch auf dramatische Art und Weise aus. Hamanns Ansage: "Er kann’s nur schaffen, wenn sie gegen Real Madrid ausscheiden – was wir nicht hoffen. Deswegen glaube ich nicht, dass er es packt."

+++ 22. März, 17:30 Uhr: Alte Verletzung plagt Jamal Musiala weiter +++ Jamal Musiala kommt weiterhin nicht recht auf die Beine. Nach seinem Wadenbeinbruch und den Bänderverletzungen aus dem Juli 2025 machen ihm nun Schmerzen im linken Sprunggelenk zu schaffen. Die anstehenden Länderspiele verpasst er angeschlagen, aber auch bei der Reha plagen den 23-Jährigen offenbar weiterhin die Nachwirkungen seiner schweren Verletzung aus dem vergangenen Jahr. Wie die "Bild" berichtet, seien für Musiala wegen Schmerzen in den 2025 verletzten Sehnen derzeit nur Indoor-Training auf dem Ergometer sowie lockere Aufbau-Übungen möglich. "Es ist nicht einfach für Jamal gerade, weil er immer wieder kleinere Rückschläge hat", sagte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund am Rande des 4:0 über Union Berlin zur Situation des Offensiv-Stars: "Wir reden viel mit ihm, er ist viel im Austausch mit unserer medizinischen Abteilung und auch mit dem Trainer. Ich glaube, er ist sehr stabil und freut sich jetzt auf die nächsten zwei, drei Monate." Derzeit ist noch unklar, ob Musiala beim nächsten Bayern-Spiel nach der Länderspielpause am 4. April beim SC Freiburg wieder auflaufen kann.

+++ 21. März, 20:14 Uhr: Lennart Karl macht WM-Ansage +++ Lennart Karl hat nach dem 4:0-Sieg des FC Bayern über Union Berlin über seine Nominierung für das DFB-Team und den Anruf von Bundestrainer Julian Nagelsmann gesprochen. "Ich war bei der Mathe-Nachhilfe. Dann hat er mich angerufen. Ich bin erst nicht rangegangen, ich habe dann nach fünf Minuten zurückgerufen und mich sehr gefreut über die Nachricht, dass ich nominiert werde", erzählte der 18-Jährige. Mit Blick auf die Weltmeisterschaft im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko sagte der Bayern-Youngster: "Ich mache mir auch selber gar keinen Druck. Ich spiele meinen Fußball runter und dann hoffe ich mal, dass es gut klappt und dann, dass ich bei der WM dabei bin."

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+++ 21. März, 15:55 Uhr: Peretz über mentale Schwierigkeiten +++ Daniel Peretz hatte sich nach seinem Wechsel zum FC Bayern 2023 viel vorgenommen. In zwei Spielzeiten kamen aber nur sieben Einsätze zusammen. Eine Leihe zum Hamburger SV im vergangenen Sommer brachte ihn auch nicht entscheidend weiter. Im Gegenteil: Auch beim Aufsteiger war er nur Ersatz. Insgesamt war es keine leichte Zeit für den 25-Jährigen, wie er bei "transfermarkt.de" zugibt. "Es war nicht einfach, aber ich war stark im Kopf und wusste, dass das nur eine Periode ist", sagte er über seine Zeit auf der Bank. Er habe daher die Zeit genutzt, um zu lernen und sich so gut es geht zu verbessern, damit er bereit für regelmäßige Einsätze sei und bestmöglich performen könne. "Ich hatte viele mentale Schwierigkeiten, aber es hat mich wirklich stärker gemacht, diese Zeit zu durchleben", sagte der Israeli. Peretz weiter: "Ich weiß, dass es für mich sehr schwer war. Ich bin froh, dass ich diese lange Periode hinter mir gelassen habe." Er gibt zudem zu: "Ich würde diese Zeit nicht rückgängig machen wollen, insbesondere bei Bayern. Es hat mich zu einer besseren Person, zu einem besseren Leader, Torhüter und Fußballprofi gemacht und mir ein besseres Spielverständnis gegeben. Ich habe die Vorteile mitgenommen – und jetzt ist es an der Zeit, all das zu zeigen, was ich gelernt habe." Das macht er: Bei seinem aktuellen Klub FC Southampton aus der englischen Championship blieb er in zwölf Spielen zehn Mal ohne Gegentor. Sein Vertrag bei den Bayern läuft noch bis 2028, Southampton hat eine Kaufoption über angeblich acht Millionen Euro.

+++ 21. März, 09:10 Uhr: Davies-Abgang bei konkretem Angebot? +++ Ist der FC Bayern bereit, Alphonso Davies abzugeben? Das deutet Bild-Fußballchef Christian Falk auf seinem Portal "cfbayerninsider" an. Die Bayern hatten den Vertrag des Linksverteidigers Anfang 2025 bis 2030 verlängert. Er gehört bei den Bayern mit 15 Millionen Euro zu den Top-Verdienern, fehlte zuletzt aber häufig verletzt. Im Moment muss er wegen einer Oberschenkelverletzung aussetzen. Im Moment geht es vor allem um einen möglichen Backup für Davies, der in München diskutiert werden soll. Doch sollte es ein konkretes Angebot für Davies geben, könnte ein Verkauf ein Thema werden. Die Bayern würden sich dann damit auseinandersetzen, heißt es. Falk schreibt in dem Zusammenhang von einem schon länger bestehenden Interesse von Manchester United, der Klub soll Davies auch weiter beobachten. Ein offizielles Angebot gibt es aber noch nicht.

+++ 20. März, 09:50 Uhr: FC Bayern steigt wohl aus Eichhorn-Rennen aus +++ Der FC Bayern hat wohl eine überraschende Entscheidung getroffen. Wie "Sport1" berichtet, hat sich der deutsche Rekordmeister aus dem Rennen um Kennet Eichhorn verabschiedet. Demnach habe der Klub "sämtliche Überlegungen" einer möglichen Verpflichtung "ad acta" gelegt. Der 16-Jährige kann Hertha BSC im kommenden Sommer aufgrund einer Ausstiegsklausel für wohl rund zehn bis zwölf Millionen Euro verlassen. Lange Zeit galten auch die Münchner als möglicher neuer Arbeitgeber. Innerhalb des FCB soll man aber aufgrund des finanziellen Gesamtpakets Abstand von einem Transfer genommen haben. Zudem werde bei einer Verpflichtung "Unmut in der Nachwuchsabteilung" befürchtet.

+++ 19. März, 11:31 Uhr: FCB holt Zweitliga-Star zurück +++ Der FC Bayern München hat bereits einen Sommertransfer eingetütet: Der Rekordmeister zieht die Rückkauf-Klausel für den zentralen Mittelfeldspieler Noel Aseko von Hannover 96. Der 20-Jährige kam 2022 in die Jugend des FCB, seit Februar 2025 spielt er in Hannover. Erst leihweise, dann wurde die Kaufoption gezogen. Demnach sollen die Bayern 2,5 Millionen Euro in die niedersächsische Landeshauptstadt überweisen. Ob Aseko der Nachfolger von Leon Goretzka wird oder den Verein per erneuter Leihe oder sogar Verkauf verlässt, ist offen.

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+++ 18. März, 09:49 Uhr: Haben die Bayern ein zweites Geheim-Konto? +++ Die Zeiten, in denen der FC Bayern München florierende Zahlen schrieb, scheinen vorbei. Wie die "Sport Bild" berichtet, besteht die Möglichkeit, dass der Rekordmeister in diesem Jahr rote Zahlen schreibt. Bereits vor Jahren sagte Patron Uli Hoeneß, dass das legendäre Festgeldkonto aus früheren Tagen geschrumpft sei. Dass Sportvorstand Max Eberl sparen müsse, ist ebenfalls ein offenes Geheimnis. Geldsorgen sollen die Bayern jedoch nicht haben. Laut des Berichts gibt es ein Konto, welches der Stadion GmbH zuzuordnen ist. Dort sollen sich angeblich liquide Mittel im neunstelligen Bereich befinden.

+++ 17. März, 10:55 Uhr: Juventus kontaktiert Goretzka +++ Nach einem Bericht der italienischen "Gazzetta dello Sport" beschäftigt sich Juventus Turin intensiv mit Leon Goretzka. Die "Alte Dame" prüft demnach für den Sommer einen neuen Vorstoß. Bei den Münchnern soll der auslaufende Vertrag des Mittelfeldspielers nicht verlängert werden. Juve-Trainer Luciano Spalletti soll vom deutschen Nationalspieler schwärmen und ihn auf die Wunschliste gepackt haben. Der 31-Jährige soll neue Leitfigur im zentralen Mittelfeld Turins werden. Dem Bericht zufolge beschäftigt sich Juventus schon seit vielen Jahren mit Goretzka. Und fragte bereits häufiger an. Das Interesse reicht offenbar bis in Goretzkas Jugendzeit zurück. Neben Juventus werden auch der FC Arsenal und Bayer 04 Leverkusen als Interessenten genannt.

+++ 15. März, 17:40 Uhr: Bayern erhält prominente Konkurrenz bei Read +++ Der FC Bayern muss beim Versuch, Givairo Read zu verpflichten, offenbar das Gaspedal drücken. Laut Informationen von Bayern-Insider Christian Falk hat sich Manchester City dem Poker um den jungen Rechtsverteidiger von Feyenoord Rotterdam angeschlossen. Die Bayern sind offenbar bereit, 20 bis 30 Millionen Euro zu bezahlen, um den 19-Jährigen unter Vertrag zu nehmen. Sollte Manchester City aber ernst machen, könnten schnell deutlich höhere Summen diskutiert werden. Die Münchner sind nun unter Zugzwang, die eigenen Interessen durchzusetzen. "Sie wollen einen schnellen Deal abschließen, damit sie sich keine Sorgen machen müssen, dass Man City ins Spiel kommt", verdeutlichte Falk. Sollte sich Read aber als zu teuer erweisen, werden sich Bayern "aus dem Deal zurückziehen müssen". Gespräche zwischen den Bayern und der Read-Seite laufen dem Transfer-Experten zufolge bereits. Gut möglich, dass diese nun intensiviert werden. Read hat in der laufenden Saison 16 Pflichtspiele für Feyenoord bestritten und dabei ein Tor erzielt sowie drei Treffer vorbereitet. Insgesamt kommt er auf 50 Pflichtspiele (vier Tore, elf Assists) bei den Feyenoord-Profis. Der niederländische U21-Nationalspieler ist noch bis 2029 an Feyenoord gebunden. Eine Vertragskonstellation, die nahelegt, dass die gehandelten 20 bis 30 Millionen Euro eher knapp bemessen sind.

+++ 13. März, 15:10 Uhr: Bayern an Messi dran? +++ Holt der FC Bayern einen ganz Großen nach München? Zumindest in Sachen Namen? Die Rede ist von Rayane Messi, einem französischen Offensivspieler vom RC Straßburg, der aktuell an den saudi-arabischen Klub Neom FC ausgeliehen ist. „Normalerweise, wenn du mir sagen würdest, Bayern ist an einem Spieler interessiert, der in Saudi-Arabien spielt, dann würde ich sagen: Hmm", sagte Reporter Christian Falk im "Bild"-Podcast "Bayern Insider". Und weiter: "Aber er gehört Straßburg, ist nur ausgeliehen – und Bayern war an dem schon mal dran. Er ist intern bekannt bei Bayern, er ist U19-Nationalspieler von Frankreich. Also vielleicht ... Backup für Luis Diaz, warum nicht?" "Messi als Backup, das hat es noch nicht oft gegeben", meinte "Bild"-Reporter Heiko Niedderer in dem Podcast: "Alleine vom Namen her würde ich ihn nehmen. Bei dem Namen frage ich mich: Hilft der, oder schadet der eher in der Jugend?" Der junge Messi steht in Straßburg noch bis 2030 unter Vertrag. Die Bayern sollen ihn schon beobachtet haben, als er bis 2024 noch beim französischen Drittligisten Dijon spielte.

+++ 12. März, 17:48 Uhr: Osijek-Boss spricht über angebliches Bayern-Interesse an Matkovic +++ Der FC Bayern München ist wohl mal wieder an einem spannenden Talent aus dem Ausland dran. Wie NK Osijeks Präsident Robert Spehar berichtet, soll der deutsche Rekordmeister Stürmer-Juwel Anton Matkovic ins Visier genommen haben. "Er wird mit Anrufen von Managern bombardiert – Dinamo, Hajduk, Bayern, ich weiß nicht, wer alles genannt wird. Ich glaube, sein Kopf ist wie eine Trommel. Jemand aus dem Verein muss rund um die Uhr bei ihm sein und sehen, was als Nächstes passiert und wie es weitergeht", sagte Spehar der kroatischen Zeitung "Sportske Novosti". Beim Abstiegskandidaten aus der ersten kroatischen Liga sorgt Matkovic für Aufsehen. In seiner Heimat wird er sogar schon mit dem ehemaligen Münchner Ivica Olic verglichen. Matkovic gilt demnach nicht als der klassische Mittelstürmer, sondern zeichnet sich durch Arbeit gegen den Ball und starke Mentalität aus. Matkovic‘ Vertrag in Osijek läuft noch bis zum Sommer 2027.

+++ 10. März, 08:55 Uhr: Stuttgart-Talent offenbar im Bayern-Fokus +++ Dayot Upamecano bleibt. Jonathan Tah und Min-jae Kim sind die weiteren Innenverteidiger. Hiroki Ito dauerverletzt. Benötigt es eine weitere Alternative? Zumindest sollen die Bayern die Augen offenhalten für vielversprechende und auch junge Optionen. In das Profil passt Finn Jeltsch. Der 19-Jährige ist beim VfB Stuttgart einer der besten Defensivspieler. Der FC Liverpool und Arsenal sollen bereits aufmerksam geworden sein. Er kam 2025 erst vom 1. FC Nürnberg zu den Stuttgartern. Insider und auch die "Bild" spekulieren wegen des langfristigen Vertrages bis 2030 auf eine mögliche Ablöse um die 50 Millionen Euro. Vielleicht zu viel für den FC Bayern, der an sich auf der Innenverteidiger-Position gut aufgestellt ist. "Sein Profil passt sehr gut zu unserer Dominanz und Spielkontrolle. Im Spielaufbau ist er einer derjenigen, der es – auch innerhalb der Bundesliga – sehr gut macht. Bei seinen Dribblings stößt er stellenweise bis zum gegnerischen Strafraum vor. Diese Routine und Abgeklärtheit in diesem Alter, das ist schon beeindruckend", lobte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth den Verteidiger zuletzt.

+++ 06. März, 20:28 Uhr: Eberl erklärt Verbleib von Goretzka mit Nagelsmann-Interview +++ Dass Leon Goretzka vor ein paar Tagen von Julian Nagelsmann im "kicker"-Interview quasi eine Garantie bezüglich der Nominierung für den WM-Kader ausgesprochen bekam, hat viele Beobachter überrascht. Denn der 31-Jährige ist beim FC Bayern kein Stammspieler. Gut möglich aber, dass Nagelsmann diese Situation lieber ist als die Ungewissheit, ob Goretzka bei einem neuen Verein überhaupt zum Einsatz kommt. So könnte man jedenfalls die Äußerung von Sportvorstand Max Eberl verstehen, der bei "Sky" vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (Jetzt im Liveticker) sagte: „Ich glaube, das war bei Leon auch ein Grund in seiner Entscheidung, ob er jetzt im Winter geht oder nicht." Dem Vernehmen nach hatte der defensive Mittelfeldspieler mehrere Angebote von internationalen Topklubs, schlug die aber aus, um beim FC Bayern die Saison zu beenden. "Wahrscheinlich hat er Signale von Julian bekommen, dass er trotz dessen, dass er in Bayern vielleicht nicht umstrittener Stammspieler ist, die Möglichkeit hat", so Eberl weiter: "Er möchte sich hier mit Titeln verabschieden. Das ist sein Wunsch. Und wenn ich das Interview lese, hat Leon sehr gute Chancen." Dass Goretzka am Ende der Saison die Bayern verlässt, steht fest.

+++ 06. März, 19:30 Uhr: Kompany beruft erstmals Maycon Cardozo in den Kader +++ Der steile Aufstieg von Youngster Maycon Cardozo beim FC Bayern hat die die nächste Stufe erreicht. Der 17-Jährige steht am Freitagabend gegen Borussia Mönchengladbach (Jetzt im Liveticker) erstmals im Bundesligakader des Rekordmeisters. Zuerst hatte die "Bild" darüber berichtet. Erst vor wenigen Tagen hatte der Klub die "langfristige" Vertragsverlängerung mit dem gebürtigen Brasilianer bekanntgegeben. Cardozo, der in Thailand aufgewachsen ist, war 2024 als Probespieler über den World Squad zum FC Bayern gekommen und überzeugte. Über die U17 und die U19 der Bayern schaffte Cardozo den Sprung in die U23-Mannschaft, der er seit der Winterpause angehört. In der Regionalliga hinterließ er mit zwei starken Auftritten direkt Eindruck. In der U19 kam er in der Hinrunde auf acht Torbeteiligungen in zwölf Spielen. "Wir freuen uns, dass er gemeinsam mit uns seine nächsten Schritte machen wird und sind gespannt auf seine weitere Entwicklung", hatte Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung, im Rahmen der Vertragsverlängerung gesagt. Anfang Januar hatte Cardozo im Testspiel gegen RB Salzburg erstmals Profiluft schnuppern dürfen.

+++ 05. März, 10:17 Uhr: Leipzig-Fehleinkauf stand kurz vor Bayern-Wechsel +++ Die Stürmer-Suche des FC Bayern bestimmte die Schlagzeilen des Sommer-Transferfensters 2025. Letztlich entschied sich der Deutsche Rekordmeister für Nicolas Jackson. Die erste Wahl war Jackson bekanntlich aber nicht. Wie die "Bild" jetzt berichtet, war sich der FCB bereits mit Ademola Lookman einig. Der damalige Stürmer von Atalanta Bergamo hatte zwischen 2018 und 2022 bei RB Leipzig nur insgesamt 24 Spiele bestritten und wurde mehrmals ausgeliehen. Im vergangenen Sommer wurde sein Wechsel offenbar in letzter Sekunde von seinem Verein untersagt. Bergamo war demnach an einem Leih-Deal, den Max Eberl einfädeln wollte, nicht interessiert. Lookman blieb über den Sommer in Bergamo, wechselte aber zur Winter-Deadline zu Atletico Madrid.

+++ 04. März, 16:14 Uhr: Offensiv-Youngster unterschreibt neuen Vertrag +++ Offensivtalent Maycon Cardozo hat seinen Vertrag beim FC Bayern langfristig verlängert. Das gab der Verein am Mittwochnachmittag bekannt. Der 17-Jährige gebürtige Brasilianer hat beim Rekordmeister einen Fördervertrag für die nächsten Jahre unterschrieben. Die genaue Vertragsdauer hat der Klub nicht mitgeteilt. Cardozo wuchs in Thailand auf und besitzt neben dem brasilianischen auch einen portugiesischen Pass. 2024 kam er vom Bangkok Christian College in den FC Bayern World Squad. Von dort gelang ihm 2025 der Schritt ins Nachwuchsleistungszentrum der Bayern. Nach Einsätzen in der U17 und U19 kam er in diesem Jahr bereits in zwei Regionalligaspielen für Bayern II zum Einsatz. Dort wurde der dribbelstarke Offensivmann jeweils als Linksaußen eingesetzt.

+++ 04. März, 07:17 Uhr: Neuer-Entscheidung über Karriereende steht an +++ Macht Manuel Neuer noch eine Saison weiter oder hängt er seine Torwart-Handschuhe an den Nagel? Wie die "Sport Bild" berichtet, soll eine Entscheidung beim Weltmeister von 2014 zeitnah anstehen. Demnach wird in der Länderspielperiode Ende März eine Entscheidung um Neuer fallen, ob er seinen Vertrag beim FC Bayern nochmal für ein Jahr verlängern will. Passend, da Neuer in diesem Zeitraum seinen 40. Geburtstag feiert.

+++ 03. März, 17:35 Uhr: Wunschziel von Goretzka nach Bayern-Abschied fix? +++ Im kommenden Sommer endet das Engagement von Leon Goretzka beim FC Bayern. Noch ist nicht klar, wie es für ihn im Anschluss weitergeht. Laut "Bild" würde der 31-Jährige am liebsten in die Premier League wechseln, genauer gesagt zum FC Arsenal. Laut dem Bericht sind mehrere Topklubs an Goretzka interessiert, primär Vereine aus Italien und England. Die "Gunners", über deren Interesse jüngst Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtete, seien demnach aber das "Hauptziel" für den deutschen Nationalspieler. Im Vergleich zu Tottenham Hotspur, die ebenfalls interessiert sein sollen, spielen sie in der kommenden Saison nämlich sicher in der Königsklasse. Aber: Ein konkretes Angebot von Arsenal soll es noch nicht gegeben haben. Übrigens: In Italien gelten Inter Mailand, Juventus Turin und die AC Mailand als interessiert. Im Januar hatte sich unlängst Atletico Madrid um den Deutschen bemüht.

+++ 03. März, 09:58 Uhr: Bayern beobachtet offenbar Benfica-Juwel +++ Der FC Bayern München hat nach dem Abgang von Sacha Boey eine kleine Vakanz auf der Position des Rechtsverteidigers. Deshalb hat sich der Rekordmeister laut "Sky" offenbar nach dem Status von Daniel Banjaqui erkundigt. Der 18 Jahre alte Abwehrspieler auf der rechten Seite gab im Januar erst sein Debüt für die erste Mannschaft von Benfica Lissabon. Eigentlich spielt er in der zweiten Mannschaft des Rekordmeisters aus Portugal. Bei der vergangenen U17-WM , als die deutsche Mannschaft in der Gruppenphase ausschied, erzielte Banjaqui einen Treffer gegen die DFB-Auswahl.

+++ 01. März, 22:23 Uhr: Dreesen nennt Zeitrahmen für Gespräche mit Kane und Neuer +++ Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, hat einen Zeitrahmen für Gespräche über die Zukunft von Harry Kane und Manuel Neuer genannt. Demnach soll im zweiten Quartal, das am 1. April beginnt, mit den beiden Stars über mögliche Vertragsverlängerungen gesprochen werden. Bei Manuel Neuer, der am 27. März seinen 40. Geburtstag feiert, wird es um die Fortsetzung seiner langen und erfolgreichen Karriere gehen. "Das ist doch ganz klar, dass wir miteinander sprechen. Und wir haben genauso miteinander auch vereinbart, dass wir uns in aller Gelassenheit dann im zweiten Quartal über die Zukunft unterhalten", sagte Dreesen bei "Bild TV". Nach den Gesprächen wolle man schauen, wie es weitergehe, so Dreesen. Eine Entscheidung, weiterzuspielen oder aufzuhören, wird der Torwart wohl auch von seinem körperlichen Befinden abhängig machen. Zuletzt präsentierte sich der Weltmeister von 2014 in guter Form. Bei Torjäger Kane wird das Gesprächsthema die vorzeitige Verlängerung seines Vertrages sein, der nach der Saison 2026/27 ausläuft. Gemeinsam mit Kane wolle man sich im zweiten Quartal die Vertragssituation anschauen. Dreesen zeigte sich optimistisch, dass der 32-Jährige auch über den Sommer 2027 hinaus in München bleiben könnte. "Die Zeichen der Zeit sind so, dass Harry sich sehr wohlfühlt. Wir sind sehr zufrieden mit ihm", erklärte Dreesen. Eine Ausstiegsklausel habe der Engländer kürzlich verstreichen lassen, was der Vorstands-Boss als Bekenntnis zum FC Bayern wertete.

+++ 01. März, 11:05 Uhr: Monate vor Saisonende: Kane bricht eigenen Torrekord +++ Die Saison 2025/26 läuft noch rund zweieinhalb Monate, dennoch hat Bayern-Stürmer Harry Kane bereits seinen persönlichen Torrekord gebrochen. Beim 3:2-Sieg im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund traf der Angreifer zweimal und schraubte wettbewerbsübergreifend sein Torkonto in dieser Saison in 37 Pflichtspielen auf 45 Treffer hoch. In seiner ersten Saison beim Rekordmeister hatte er es in 45 Partien auf 44 Tore gebracht, in seiner zweiten Spielzeit glückten 41 Treffer in 51 Partien. Dazu kommt: Bereits am 24. Spieltag schoss Kane damit sein 30. Ligator - überboten in der Historie der höchsten deutschen Spielklasse nur von Robert Lewandowski, der 2020/21 am 24. Spieltag bereits 31 Treffer für den FCB erzielt hatte. Insgesamt kommt Kane übrigens auf 130 Tore in 133 Pflichtspielen für die Münchner, dazu kommen 31 Assists.