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DTM 2026 live: Das Rennwochenende am Norisring im Free-TV, Liveticker und kostenlosen Joyn-Stream
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ran racing DTM
Hitze, Weltuntergang, Ben Dörr-Premiere - Das war die DTM auf dem Lausitzring
Videoclip • 02:09 Min
Das vierte Rennen der DTM 2026 steht an und ist live im Free-TV auf ProSieben sowie im kostenlosen Livestream auf Joyn und ran.de zu sehen. ran fasst die wichtigsten Informationen zum Rennen am Norisring zusammen.
Die DTM nimmt wieder Fahrt auf. Das vierte Rennwochenende der Saison findet am Norisring statt und verspricht eine Menge Action.
Wie auch schon 2025 wird die Saison 2026 der DTM live im Free-TV auf ProSieben und im Livestream auf ran.joyn.de sowie auf Joyn zu sehen sein.
Wo läuft das vierte Rennen der DTM 2026 im Free-TV und Livestream und Liveticker?
ran hat alle wichtigen Informationen zum Rennwochenende in Zandvoort zusammengefasst.
Die nächsten DTM-Livestreams
- Bald verfügbar
Freitag, 03.07. 11:25 • Motorsport
DTM: Norisring, Freies Training 1 im Livestream
65 MinBald verfügbar
Freitag, 03.07. 11:25 • Motorsport
DTM: Norisring, Freies Training 1 im Livestream
65 Min
- Bald verfügbar
Freitag, 03.07. 15:55 • Motorsport
DTM: Norisring, Freies Training 2 im Livestream
55 MinBald verfügbar
Freitag, 03.07. 15:55 • Motorsport
DTM: Norisring, Freies Training 2 im Livestream
55 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 04.07. 09:25 • Motorsport
DTM: Norisring, Qualifying 1 im Livestream
65 MinBald verfügbar
Samstag, 04.07. 09:25 • Motorsport
DTM: Norisring, Qualifying 1 im Livestream
65 Min
DTM 2026 live: Zeitplan zum Renwochenende am Norisring
Freitag, 03. Juli, 11:30 Uhr: 1. Freies Training live auf Joyn
Freitag, 03. Juli, 16:00 Uhr: 2. Freies Training live auf Joyn
Samstag, 04. Juli, 09:35 Uhr: 1. Qualifying (Gruppe A) live auf Joyn
Samstag, 04. Juli, 10:00 Uhr: 1. Qualifying (Gruppe B) live auf Joyn
Samstag, 04. Juli, 13:30 Uhr: 1. Rennen live auf ProSieben und Joyn
Sonntag, 05. Juli, 09:35 Uhr: 2. Qualifying (Gruppe A) live auf Joyn
Sonntag, 05. Juli, 10:00 Uhr: 2. Qualifying (Gruppe B) live auf Joyn
Sonntag, 05. Juli, 13:30 Uhr: 2. Rennen live auf ProSieben und Joyn
DTM live im Free-TV: Läuft das Rennen auf dem Norisring im Fernsehen?
Ja. Beide Rennen auf dem Norisring werden von ProSieben im Free-TV gezeigt. Die freien Trainings und Qualifyings werden live im FAN TV Channel auf Joyn gezeigt.
DTM im Livestream: Wo kann ich das Rennwochenende auf dem Norisring live sehen?
Das Freie Training, das Qualifying und die Rennen eins und zwei werden am Freitag, Samstag und Sonntag live auf Joyn gestreamt.
Norisring-Rennen live: Wo kann ich die DTM im Liveticker verfolgen?
Auf ran.de gibt es wie gewohnt einen Liveticker zum 1. Qualifying (Gruppe A) und 1. Qualifying (Gruppe B) und zum 1. Rennen. Auch beim 2. Qualifying (Gruppe A) und 2. Qualifying (Gruppe B) und beim 2. Rennen gibt es einen Liveticker.
DTM 2026 live: Norisring-Rennen im Free-TV, Livestream und Liveticker - Übersicht zur Übertragung
Datum und Startzeit des 1. Rennens: Samstag, 04. Juli, 13:30 Uhr
Datum und Startzeit des 2. Rennens: Sonntag, 05. Juli, 13:30 Uhr
Free-TV: ProSieben
Livestream: Joyn
Liveticker: ran.de
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