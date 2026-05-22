DTM
DTM 2026 live: Rennwochenende in Zandvoort im Free TV, Liveticker und kostenlosen Joyn-Stream
Aktualisiert:von ran.de
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DTM Countdown 2026: Rückkehrer, Neulinge und jede Menge PS
Videoclip • 02:26 Min
Das zweite Rennen der DTM 2026 steht an und ist live im Free-TV auf ProSieben sowie im kostenlosen Livestream auf Joyn und ran.de zu sehen. ran fasst die wichtigsten Informationen zum Rennen in Zandvoort zusammen.
Nach dem Auftakt in Österreich geht es für die DTM in die Niederlande.
Wie auch schon 2025 wird die Saison 2026 der DTM live im Free-TV auf ProSieben und im Livestream auf ran.joyn.de sowie auf Joyn zu sehen sein.
Wo läuft das zweite Rennen der DTM 2026 im Free-TV und Livestream und Liveticker? ran hat alle wichtigen Informationen zum Rennwochenende in Zandvoort zusammengefasst.
DTM-Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 11:55 Uhr • Motorsport
DTM: Zandvoort, Freies Training 1 im Livestream
65 MinBald verfügbar
Heute, 11:55 Uhr • Motorsport
DTM: Zandvoort, Freies Training 1 im Livestream
65 Min
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Heute, 16:15 Uhr • Motorsport
DTM: Zandvoort, Freies Training 2 im Livestream
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Samstag, 23.05. 09:40 • Motorsport
DTM: Zandvoort, Qualifying 1 im Livestream
30 MinBald verfügbar
Samstag, 23.05. 09:40 • Motorsport
DTM: Zandvoort, Qualifying 1 im Livestream
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Samstag, 23.05. 12:55 • Motorsport
DTM: Zandvoort, Rennen 1 im Livestream
120 MinBald verfügbar
Samstag, 23.05. 12:55 • Motorsport
DTM: Zandvoort, Rennen 1 im Livestream
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Sonntag, 24.05. 09:35 • Motorsport
DTM: Zandvoort, Qualifying 2 im Livestream
30 MinBald verfügbar
Sonntag, 24.05. 09:35 • Motorsport
DTM: Zandvoort, Qualifying 2 im Livestream
30 Min
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Sonntag, 24.05. 12:55 • Motorsport
DTM: Zandvoort, Rennen 2 im Livestream
120 MinBald verfügbar
Sonntag, 24.05. 12:55 • Motorsport
DTM: Zandvoort, Rennen 2 im Livestream
120 Min
DTM 2026 live: Zeitplan zum Renwochenende in Zandvoort
Freitag: 22. Mai, 12:00 Uhr - 1. Freies Training live auf Joyn
Freitag: 22. Mai, 16:20 Uhr - 2. Freies Training live auf Joyn
Samstag: 23. Mai, 9:45 Uhr - 1. Qualifying live auf Joyn
Samstag: 23. Mai, 13:30 Uhr - 1. Rennen live auf ProSieben und Joyn
Sonntag: 24. Mai, 9:40 Uhr - 2. Qualifying live auf Joyn
Sonntag: 24. Mai, 13:30 Uhr - 2. Rennen live auf ProSieben und Joyn
Zweites Rennwochenende live: Die DTM auf dem Circuit Zandvoort
Streckenname: Circuit Zandvoort
Rundenlänge: 4,259 km
Streckenrekord seit dem Umbau: 1:32,750 Minuten - René Rast (BMW, Qualifying 2025)
DTM live im Free-TV: Läuft das Rennen auf dem Circuit Zandvoort im Fernsehen?
Ja. Beide Rennen in Zandvoort werden von ProSieben im Free-TV gezeigt. Die freien Trainings und Qualifyings werden live im FAN TV Channel auf Joyn gezeigt.
DTM im Livestream: Wo kann ich das Rennen in Zandvoort live sehen?
Das Freie Training, das Qualifying und die Rennen eins und zwei werden am Freitag, Samstag und Sonntag live auf Joyn gestreamt.
Zandvoort-Rennen live: Wo kann ich die DTM im Liveticker verfolgen?
Auf ran.joyn.de gibt es wie gewohnt einen Liveticker zum ersten Qualifying und zum 1. Rennen. Auch beim zweiten Qualifying und beim 2. Rennen gibt es einen Liveticker auf ran.joyn.de.
DTM 2026 live: Zandvoort-Rennen im Free-TV, Livestream und Liveticker - Übersicht zur Übertragung
Datum und Startzeit des 1. Rennens: Samstag, 23. Mai 13:30 Uhr
Datum und Startzeit des 2. Rennens: Sonntag, 24. Mai 13:30 Uhr
Free-TV: ProSieben
Livestream: Joyn
Liveticker: ran.joyn.de
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