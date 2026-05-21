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DTM 2026 live: Rennwochenende in Zandvoort im Free TV, Ticker und kostenlosen Joyn-Livestream

Aktualisiert:

von ran

ran racing DTM

DTM Countdown 2026: Rückkehrer, Neulinge und jede Menge PS

Videoclip • 02:26 Min

Das zweite Rennen der DTM 2026 steht an und ist live im Free-TV auf ProSieben sowie im kostenlosen Livestream auf Joyn und ran.de zu sehen. ran fasst die wichtigsten Informationen zum Rennen in Zandvoort zusammen.

Nach dem Auftakt in Österreich geht es für die DTM in die Niederlande.

Wie auch schon 2025 wird die Saison 2026 der DTM live im Free-TV auf ProSieben und im Livestream auf ran.joyn.de sowie auf Joyn zu sehen sein.

Wo läuft das zweite Rennen der DTM 2026 im Free-TV und Livestream und Liveticker? ran hat alle wichtigen Informationen zum Rennwochenende in Zandvoort zusammengefasst.

DTM-Livestreams auf Joyn

  • Bald verfügbar

    Freitag, 22.05. 11:55 • Motorsport

    DTM: Zandvoort, Freies Training 1 im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    65 Min

    Bald verfügbar

    Freitag, 22.05. 11:55 • Motorsport

    DTM: Zandvoort, Freies Training 1 im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    65 Min

  • Bald verfügbar

    Freitag, 22.05. 16:15 • Motorsport

    DTM: Zandvoort, Freies Training 2 im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    55 Min

    Bald verfügbar

    Freitag, 22.05. 16:15 • Motorsport

    DTM: Zandvoort, Freies Training 2 im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    55 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 23.05. 09:40 • Motorsport

    DTM: Zandvoort, Qualifying 1 im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    30 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 23.05. 09:40 • Motorsport

    DTM: Zandvoort, Qualifying 1 im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    30 Min

  • Bald verfügbar

    Samstag, 23.05. 12:55 • Motorsport

    DTM: Zandvoort, Rennen 1 im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

    Bald verfügbar

    Samstag, 23.05. 12:55 • Motorsport

    DTM: Zandvoort, Rennen 1 im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

  • Bald verfügbar

    Sonntag, 24.05. 09:35 • Motorsport

    DTM: Zandvoort, Qualifying 2 im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    30 Min

    Bald verfügbar

    Sonntag, 24.05. 09:35 • Motorsport

    DTM: Zandvoort, Qualifying 2 im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    30 Min

  • Bald verfügbar

    Sonntag, 24.05. 12:55 • Motorsport

    DTM: Zandvoort, Rennen 2 im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

    Bald verfügbar

    Sonntag, 24.05. 12:55 • Motorsport

    DTM: Zandvoort, Rennen 2 im Livestream

    Verfügbar auf Joyn

    120 Min

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DTM 2026 live: Zeitplan zum Renwochenende in Zandvoort

  • Freitag: 22. Mai, 12:00 Uhr - 1. Freies Training live auf Joyn

  • Freitag: 22. Mai, 16:20 Uhr - 2. Freies Training live auf Joyn

  • Samstag: 23. Mai, 9:45 Uhr - 1. Qualifying live auf Joyn

  • Samstag: 23. Mai, 13:30 Uhr - 1. Rennen live auf ProSieben und Joyn

  • Sonntag: 24. Mai, 9:40 Uhr - 2. Qualifying live auf Joyn

  • Sonntag: 24. Mai, 13:30 Uhr - 2. Rennen live auf ProSieben und Joyn

Zweites Rennwochenende live: Die DTM auf dem Circuit Zandvoort

  • Streckenname: Circuit Zandvoort

  • Rundenlänge: 4,259 km

  • Streckenrekord seit dem Umbau: 1:32,750 Minuten - René Rast (BMW, Qualifying 2025)

DTM live im Free-TV: Läuft das Rennen auf dem Circuit Zandvoort im Fernsehen?

Ja. Beide Rennen in Zandvoort werden von ProSieben im Free-TV gezeigt. Die freien Trainings und Qualifyings werden live im FAN TV Channel auf Joyn gezeigt.

DTM im Livestream: Wo kann ich das Rennen in Zandvoort live sehen?

Das Freie Training, das Qualifying und die Rennen eins und zwei werden am Freitag, Samstag und Sonntag live auf Joyn gestreamt.

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Zandvoort-Rennen live: Wo kann ich die DTM im Liveticker verfolgen?

Auf ran.joyn.de gibt es wie gewohnt einen Liveticker zum ersten Qualifying und zum 1. Rennen. Auch beim zweiten Qualifying und beim 2. Rennen gibt es einen Liveticker auf ran.joyn.de.

DTM 2026 live: Zandvoort-Rennen im Free-TV, Livestream und Liveticker - Übersicht zur Übertragung

  • Datum und Startzeit des 1. Rennens: Samstag, 23. Mai 13:30 Uhr

  • Datum und Startzeit des 2. Rennens: Sonntag, 24. Mai 13:30 Uhr

  • Free-TV: ProSieben

  • Livestream: Joyn

  • Liveticker: ran.joyn.de

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