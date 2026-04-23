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DTM 2026 Saison: Termine, Fahrer, Übertragungen live im Free-TV auf ProSieben und im Joyn-Livestream
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 02:44 Min
Die DTM-Saison 2026 steht bevor und ist live im Free-TV auf ProSieben sowie im kostenlosen Livestream auf Joyn zu sehen. ran fasst die wichtigsten Informationen zusammen.
Der Blick richtet sich auf die DTM-Saison 2026, wenn die Tourenwagen-Serie erneut auf deutschem, niederländischem und österreichischem Boden gastieren wird. Wie auch schon im vergangenen Jahr wird es 2026 wieder 16 Rennen an acht verschiedenen Standorten in drei Ländern geben.
Schon lange ist klar, wann auf welchem Kurs gefahren wird. Erstmals in ihrer über 40-jährigen Geschichte startet die DTM in Österreich in die neue Saison.
Der Auftakt findet vom 24. bis 26. April 2026 auf dem Red Bull Ring in Spielberg statt. Das große Finale steigt traditionell im Herbst auf dem Hockenheimring.
Wie auch schon 2025 wird die Saison 2026 der DTM ebenfalls live im Free-TV auf ProSieben und im Livestream auf Joyn - inklusive FAN TV Channel - zu sehen sein.
ran hat alle wichtigen Informationen zur DTM-Saison 2026 zusammengefasst.
DTM 2026 live: Wo läuft die Saison im Free-TV?
ProSieben überträgt die gesamte DTM-Saison live und exklusiv im deutschen Free-TV.
Dabei werden jeweils die beiden Rennen des Rennwochenendes live im Free-TV übertragen.
DTM 2026 live: Wo finde ich einen kostenlosen Livestream?
Auf Joyn erleben Fans zusätzlich das komplette Rennwochenende mit dem FAN TV live von der Strecke – kostenlos und in voller Länge.
Das Live-Angebot 2026 im Überblick:
alle Rennen live auf ProSieben
Freie Trainings & Qualifyings live im FAN TV Channel auf Joyn
Highlights, Re-Lives & exklusive Zusatzinhalte (die Rennen aller Rahmenserien live)
DTM 2026 live: Was ist der FAN TV Channel auf Joyn?
Auf dem Channel "FAN TV" können über Joyn die Freien Trainings & Qualifyings der jeweiligen Rennwochenenden verfolgt werden. Der Feed, der auch an der Strecke selbst gezeigt wird, ist in diesem Jahr auch bei Joyn empfangbar.
DTM 2026 live: Wo gibt es einen Liveticker?
Alle Sessions der DTM gibt es im Liveticker auf ran.de.
DTM 2026 live: Welche Hersteller sind dabei?
Nach Ablauf der offiziellen Einschreibefrist hat der ADAC das fixe Starterfeld mit 21 Autos von acht Herstellern bestätigt. Im Vergleich zur Vorsaison ist das Feld etwas kleiner, bleibt jedoch sportlich extrem stark besetzt.
Bestätigte Hersteller 2026:
Aston Martin
BMW
Ferrari
Ford
Lamborghini
McLaren
Mercedes-AMG
Porsche
DTM 2026 live: Welche Fahrer sind dabei?
Zu den großen Namen der Saison gehören:
Mirko Bortolotti – DTM-Champion 2024, nun im Grasser-Lamborghini unterwegs und erneut ein Titelanwärter
Thomas Preining – Champion von 2023, weiterhin für Manthey Porsche am Start
Marco Wittmann – zweimaliger DTM-Champion im BMW von Schubert Motorsport
Kelvin van der Linde – feiert 2026 sein DTM-Comeback
Timo Glock – Ex-Formel-1-Pilot, zweite Saison im McLaren von Dörr Motorsport
Finn Wiebelhaus – Road-to-DTM-Sieger, gibt sein DTM-Debüt
Abgänge gibt es ebenfalls: Unter anderem werden René Rast und Ayhancan Güven 2026 nicht mehr im DTM-Feld stehen, da sie sich auf andere Rennprogramme konzentrieren.
Das komplette Fahrerfeld:
Comtoyou Racing: Nicki Thiim und Nicolas Baert
Schubert Motorsport: Kelvin van der Linde und Marco Wittmann
Manthey EMA: Ricardo Feller und Thomas Preining
Haupt Racing Team: Arjun Maini und Finn Wiebelhaus
Dörr Motorsport: Timo Glock und Ben Dörr
Winward Racing: Maro Engel und Jules Gounon
Landgraf Motorsport: Lucas Auer und Tom Kalender
Grasser Racing Team: Maximilian Paul und Mirko Bortolotti
Emil Frey Racing: Matteo Cairoli und Thierry Vermeulen
Team Abt Sportsline: Luca Engstler und Marco Mapelli
Land Motorsport: Bastian Buus
Das ran racing On-Air-Team:
Moderation: Andrea Kaiser, Matthias Killing, Mike Stiefelhagen
Experten: Maximilian Götz, Mike Rockenfeller, David Schumacher
Kommentator: Tobias Schimon
DTM 2026 live: Wo gibt es Tickets?
Tickets für die Rennwochenenden gibt es auf der offiziellen Website der DTM.
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